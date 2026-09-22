۱۷۷۲ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی برای ۲ پروژه راهسازی کردستان پیش بینی شد
به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در قالب طرح «نشان دار کردن مالیات»، ۹۶۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال برای پروژه بهسازی راه اصلی سنندج – مریوان – باشماق و ۸۱۰ میلیارد ریال نیز برای بخش استانی کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده میاندوآب – کرمانشاه پیش بینی شده است.
وی افزود: طرح «نشان دار کردن مالیات» با هدف شفاف سازی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و هدایت بخشی از این منابع به سمت پروژه های اولویت دار و مورد نیاز جامعه اجرا می شود.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: اجرای این طرح زمینه ارتباط مستقیم تر میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی را فراهم می کند و موجب می شود آثار پرداخت مالیات برای مردم ملموس تر شود.
فعله گری با اشاره به گستره اجرای طرح «نشان دار کردن مالیات» در کردستان گفت: علاوه بر پروژه های حوزه راه، طرح هایی در بخش های فرهنگی، آب، آموزش و فاضلاب نیز از ظرفیت این طرح بهره مند شده اند.
وی احداث مجتمع فرهنگی – هنری سنندج، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره را از جمله پروژه های پیش بینی شده در این طرح عنوان کرد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان تأکید کرد: طرح «نشان دار کردن مالیات» امکان مشارکت مؤدیان در هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه های اولویت دار و توسعه زیرساخت های مورد نیاز استان و کشور را فراهم می کند.
فعله گری بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش شفافیت در نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، می تواند زمینه مشاهده و درک ملموس تر آثار پرداخت مالیات در اجرای طرح های عمرانی و ارائه خدمات عمومی را برای مردم فراهم کند.
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