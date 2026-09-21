مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)، با بیان اینکه «ترکیه در جست‌وجوی صلح است»، گفت روند صلح تنها به کردها مربوط نمی‌شود و ۸۶ میلیون شهروند ترکیه در حوزه‌هایی چون اقتصاد، دموکراسی، محیط‌زیست و حقوق زنان و جوانان از نتایج آن بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش کردپرس، مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)، و نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در مجلس ترکیه،در نشستی مردمی در شهرستان قووانجیلار از توابع استان خارپت، در سخنانی گفت روند صلح تنها به کردها مربوط نمی‌شود و ۸۶ میلیون شهروند ترکیه در حوزه‌هایی چون اقتصاد، دموکراسی، محیط‌زیست و حقوق زنان و جوانان از نتایج آن بهره‌مند خواهند شد.

در محل برگزاری این برنامه پلاکاردهایی با شعارهای «در سطح محلی سازمان‌دهی می‌شویم و صلح را می‌سازیم» و «جامعه آزاد و سازمان‌یافته برای جمهوری دموکراتیک» نصب شده بود.

بشتاش پس از شنیدن انتقادهای شهروندان از حکومت گفت آنها (دم پارتی) همواره از صلح، برادری و برابری دفاع کرده‌اند: «خشم، واکنش، رنج و تاریخ را به‌خوبی درک می‌کنم. من نیز در جایگاهی متفاوت از شما قرار ندارم. ما هم این مسائل را تجربه و پیگیری می‌کنیم؛ اما هنگام بحث درباره یک موضوع باید بپرسیم اگر این اتفاق نیفتد، چه خواهد شد؟»

میلیون‌ها دلیل برای باور به صلح داریم

سخنگوی مشترک HDK اظهار داشت: «ممکن است هزاران دلیل برای باورنداشتن به صلح داشته باشیم، اما برای باورکردن به آن نیز میلیون‌ها دلیل داریم. در بسیاری از کشورهای جهان، درگیری‌ها از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل شده‌اند.»

او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از کلمبیا و فیلیپین تا کشورهای آفریقایی، اسپانیا و بریتانیا افزود: «ما نیز نباید این درگیری و جدایی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.»

بشتاش همچنین با محکوم‌کردن حمله به کارگران فصلی فندق در منطقه دریای سیاه گفت: «حمله نژادپرستانه به یک کارگر کرد نمی‌تواند دلیلی برای مخالفت با صلح باشد. برعکس، باید برای مجازات عاملان و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اقدام کرد و زبان صلح را گسترش داد.»

احزاب باید از روند حمایت کنند

بشتاش با یادآوری تشکیل میز گفت‌وگویی با حضور احزابی که به گفته او ۹۶ تا ۹۷ درصد مجلس را نمایندگی می‌کنند، اظهار داشت تنها حزب خوب در این سازوکار حضور ندارد و احزابی مانند MHP، حزب دموکرات، رفاه نو و راه نو نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند.

او افزود: «اکنون این احزاب باید از روندی که در آن مشارکت کرده‌اند، حمایت کنند و ما نیز باید چنین چیزی را از آنان بخواهیم. می‌دانیم MHP در ۸۱ استان نشست‌هایی برگزار و روند را برای پایگاه اجتماعی خود تشریح کرده است. AKP دیرتر وارد عمل شد، اما آنان نیز می‌گویند این روند یکباره تکمیل نخواهد شد و گام‌به‌گام پیش خواهد رفت.»

بشتاش همچنین گفت چهار کمیسیون فرعی زیر نظر معاون رئیس‌جمهوری تشکیل شده و قرار است عبدالله اوجالان در فعالیت‌های کمیسیون فرعی خلع سلاح و هماهنگی راهبردی مشارکت داشته باشد.

او ادامه داد: «شاید اینها گام‌های بزرگی نباشند، اما گام‌هایی هستند که برداشته شده‌اند. می‌دانیم اقدامات بیشتری لازم است و زبان نیز باید تغییر کند. تا آنجا که رسانه‌ها را دنبال می‌کنیم، زبان رسانه‌های نزدیک به حکومت درباره روند تغییر کرده و به‌جای زبان تهاجمی گذشته، از ادبیاتی در حمایت از روند استفاده می‌شود.»

روند صلح به همه جامعه مربوط است

مرال دانیش بشتاش در ادامه از رویکرد برخی رسانه‌های مخالف حکومت انتقاد کرد و گفت: «برخی شبکه‌ها همچنان به ما توهین می‌کنند. پیش‌تر گفته بودیم ساختمانی برای فعالیت و کار در امرالی ایجاد شده است، اما با وجود این، برخی رسانه‌ها با استفاده از تعابیری مانند ویلا، آن را هدف قرار می‌دهند.»

او تأکید کرد: «ترکیه در جست‌وجوی صلح است. ما درباره روندی سخن می‌گوییم که ۸۶ میلیون نفر از آن بهره‌مند خواهند شد. این روند از اقتصاد و دموکراسی تا محیط‌زیست، زنان و جوانان، همه جامعه را دربر می‌گیرد؛ ما درباره روند صلحی صحبت می‌کنیم که به سود همگان خواهد بود.»