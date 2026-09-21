رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، برای شرکت در هشتاد‌ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انجام دیدارهای دیپلماتیک، وارد نیویورک شد.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری آناتولی، هواپیمای حامل اردوغان ساعت ۲۲:۵۰ به وقت ترکیه در فرودگاه بین‌المللی جان اف. کندی نیویورک به زمین نشست.

در این سفر امینه اردوغان همسر رئیس جمهور، همچنین آکین گورلک وزیر دادگستری، ماهی‌نور اوزدمیر گوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، آلپ‌ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، محمت شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی، محمد فاتح کاجیر وزیر صنعت و فناوری، عمر بولات وزیر بازرگانی، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت)، برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، عاکف چاغاتای قلیچ مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی و امنیت، و بنعلی ییلدیریم رئیس شورای ریش‌سفیدان سازمان کشورهای تُرک، اردوغان را همراهی می‌کنند.

انتظار می‌رود اردوغان در نخستین روز هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، روز 22 سپتامبر به عنوان چهارمین سخنران، حضور یابد.

پیش‌بینی می‌شود محور اصلی سخنرانی اردوغان که شانزدهمین سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل مسئله فلسطین و درگیریها در غزه باشد.

اردوغان که در چارچوب این اجلاس با روسای کشورها و دولت‌ها نیز دیدار خواهد کرد، قرار است روز 23 سپتامبر نیز در برنامه اقلیمی دبیرکل سازمان ملل سخنرانی کند.