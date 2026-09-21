بلوک اسفند آباد؛ قروه را در قاب تاریخ روایت می کند

سرویس کردستان - «محسن صالحی» پژوهشگر برجسته فرهنگ و تاریخ شهرستان قروه نگارش جلد دوم کتاب «بلوک اسفندآباد» را در راستای معرفی شهرستان قروه در قاب تاریخ و انتقال آن به نسل آینده دانست.

به گزارش کرد پرس، سال هاست وقتش را برای معرفی زادگاه خود گذاشته و تلاش می کند تا تاریخ و فرهنگ منطقه خود را معرفی و حفظ کند. «محسن صالحی» پژوهشگر و نویسنده صاحب نام قروه ای که بیشتر مردم او را با آثار ماندگاری که درباره شهرستان قروه به تدوین درآورده می شناسند.

آثاری همانند «بلوک اسفندآباد، بلبل باغ مهربانی، ذکر صدمات و جنگ سولچه» که هرکدام روایت گر بخشی از تاریخ و رویدادهای سیاسی و اجتماعی در شهرستان هستند.

«محسن صالحی» چندین سال است به عشق شناخت و معرفی زادگاه خود در حال پژوهش درباره وقایع تاریخی این شهرستان بوده و هربار با یک روایت جدیدی پرده از زوایای پنهان و ناشناخته قروه بر می دارد. این بار هم با انتشار جلد دوم «بلوک اسفندآباد» به ادامه شناخت تاریخ و فرهنگ قروه از منظر دیگری پرداخته است.

در همین زمینه او در مصاحبه ای با خبرنگار کرد پرس از اهداف انتشار این کتاب و آنچه در این زمینه به دست آمده می گوید.

کرد پرس: هدف شما از نگارش جلد دوم کتاب بلوک اسفندآباد چه بوده است؟

صالحی: هدف از نگارش جلد دوم کتاب بلوک اسفند آباد، تحقق همان اهداف و انگیزه هایی است که در انتشار جلد اول کتاب تعیین شده بود.

آشنایی علاقمندان با تاریخ و فرهنگ مردم این ناحیه از کشور و تلاش برای انتقال مواریث تاریخی و فرهنگی آنان به نسل های جدید و تقویت و تغذیه حافظه جمعی و هویت اجتماعی ساکنان این دیار از جمله اهدافی هستند که مدنظر نویسنده بوده است.

کرد پرس: آیا این کتاب ادامه جلد اول است یا نه جدای از جلد اول محسوب می شود؟

صالحی: همان طور که می دانید این برنامه مطالعاتی براساس طرح و نقشه ای کلی که برای آن طراحی شده است اجرا می شود و بر این اساس، جلد دوم کتاب، ادامه مباحث جلد اول آن محسوب می شود.

به عبارت دیگر، این مطالعات قروه شناسی از همان ابتدا به شکلی روش مند و هدفمند با نگرشی علمی به موضوعات دنبال شده است. البته فاصله زمانی بین انتشار جلد اول و دوم این کتاب مقداری زیاد شد که از این بابت، بنده از اهالی فرهنگ دوست و ادب پرور منطقه پوزش می طلبم.

کرد پرس: نگارش این کتاب چقدر طول کشید و تدوین آن برچه اساسی بوده است؟

صالحی: خوب بنده مطالعات مربوط به طرح تدوین تاریخ و فرهنگ قروه را از اواسط مهرماه سال ۱۳۷۲ آغاز کردم و از آن زمان تاکنون همواره مشغول جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و بررسی اسناد و مدارک اداری موجود و مصاحبه با آگاهان محلی و تحقیقات میدانی بوده ام. بنابراین، در پژوهش از روش های مختلف مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و محلی و میدانی استفاده شده است.

کرد پرس: محتویات این جلد از کتاب در چه مواردی هست؟

صالحی: جلد دوم کتاب بلوک اسفند آباد شامل سه فصل مروری بر تحولات اداری و سیاسی قروه - آشنایی با تاریخچه ورود مؤسسات و مصنوعات جدید به قروه و معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهرستان است.

امیدوارم این مباحث برای علاقمندان به تاریخ و فرهنگ منطقه جالب و جذاب باشد و بتواند عطش دانستن درباره سرزمین مادری و خانه پدری فرزندان قروه را تا حدودی فرونشاند.

کرد پرس: آیا برنامه برای ادامه نگارش تاریخ قروه دارید؟

صالحی: جلد سوم این کتاب که درباره آداب و رسوم اجتماعی و سنن فرهنگی مردم قروه و حوادث و رویدادهای تاریخی مهم منطقه است، انشاالله در قالب جلد سوم کتاب در آینده ای نزدیک به محضر علاقمندان تقدیم خواهد شد.

افزون بر این باید عرض کنم تدوین تاریخ و فرهنگ قروه مهمترین پروژه پژوهشی من در طول زندگی به شمار می آید که امیدوارم بتوانم نتایج بخش بیشتری از آن را در دسترس دوستداران تاریخ و فرهنگ قروه قرار بدهم.

کرد پرس: در حال حاضر چه پژوهش هایی در دست کار دارید؟

صالحی: در حال حاضر تمرکزم بیشتر بر آماده سازی جلد سوم کتاب بلوک اسفند آباد برای چاپ و انتشار هست که به این ترتیب این سه گانه تکمیل خواهد شد. بخش عمده کارهای مربوط به جلد سوم کتاب هم به انجام رسیده است.

کرد پرس: به نظر شما از نگارش جلد نخست کتاب تا همین جلد دوم وضعیت شهرستان چه تغییراتی کرده؟ اثرگذاری این نوع تاریخ نگاری را چطور ارزیابی می کنید؟

صالحی: در کتاب بلوک اسفندآباد، تمرکز بنده بیشتر بر شناخت حوزه تاریخی و فرهنگی شهرستان قروه بوده و شاید بتوان گفت روایتی که ارائه شده مبتنی بر نگاهی به گذشته است تا به امروز و آینده. البته کسانی می توانند از آینده خود سخن بگویند که جای پای محکم و استواری داشته باشند و هویت گذشته و حال جامعه خود را خوب و عمیق بشناسند.

هر چند این کتاب بیشتر مبتنی بر نوعی جامعه شناسی تاریخی و فرهنگی است اما می تواند در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی درازمدت منطقه مفید و موثر واقع شود و الهام بخش و راهنمای مسئولان در برنامه ریزی توسعه همه جانبه قروه باشد.

گفت و گو: زیبا امیدی فر