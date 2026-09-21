پنجمین فستیوال موسیقی «یادواره سید علی اصغر کردستانی» برگزار می شود

سرویس کردستان - رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج گفت: پنجمین فستیوال موسیقی «یادواره استاد سید علی اصغر کردستانی» با هدف پاسداشت میراث موسیقی کُردی، حفظ اصالت های فرهنگی و تقویت نشاط اجتماعی برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، فرشید صلواتی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پنجمین دوره این فستیوال امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه از ساعت ۱۷ در پارک کودک سنندج برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری این رویداد در راستای اهداف سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی» و در چارچوب تعهدات بین المللی شهرداری سنندج در قبال سازمان یونسکو برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج ادامه داد: این رویداد فرهنگی با همت شهرداری سنندج و محوریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار می شود و تلاش شده است بخشی از ظرفیت های موسیقی کُردی در قالب یک برنامه عمومی در معرض دید شهروندان قرار گیرد.

صلواتی با اشاره به اهداف برگزاری این فستیوال گفت: پاسداشت، معرفی و ترویج میراث موسیقی کُردی و گرامیداشت جایگاه مفاخر موسیقی منطقه از مهم ترین اهداف این رویداد است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه هایی فرصتی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی و هنری سنندج و تقویت ارتباط نسل جدید با میراث موسیقایی منطقه فراهم می کند؛ میراثی که بخشی از هویت فرهنگی کردستان را شکل داده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج یکی دیگر از اهداف این فستیوال را ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی عنوان کرد و گفت: تلاش شهرداری این است که با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری، زمینه حضور شهروندان، هنرمندان و علاقه مندان به موسیقی را فراهم کند.

صلواتی افزود: موسیقی و هنر می توانند در کنار کارکرد فرهنگی و هنری، به پویایی فضای اجتماعی شهر و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های فرهنگی کمک کنند.

بر اساس اعلام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج، پنجمین فستیوال موسیقی «یادواره استاد سید علی اصغر کردستانی» امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در پارک کودک سنندج برگزار می شود و حضور شهروندان، هنرمندان و علاقه مندان به موسیقی در این برنامه آزاد است.

این فستیوال با نام استاد سید علی اصغر کردستانی، از چهره های شناخته شده موسیقی کُردی، برگزار می شود و قرار است بخشی از ظرفیت موسیقی و میراث فرهنگی منطقه را در قالب یک رویداد شهری به نمایش بگذارد.