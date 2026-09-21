کردپرس
اجرای پروژه گردشگری در «چشمه بل»
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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اجرای پروژه گردشگری در «چشمه بل»

سرویس کرمانشاه _ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران پروژه گردشگری چشمه بل با هدف بررسی موانع و تسهیل مسیر راه‌اندازی این طرح خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ حسن رستم‌زاد با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: در این نشست، مسائل و موانع پیش‌روی پروژه چشمه بل با حضور سرمایه‌گذاران بررسی و راهکارهای لازم برای تسهیل فرآیندها و فراهم‌کردن زمینه راه‌اندازی این مجموعه مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند به بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری منطقه و تقویت زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران در این حوزه کمک کند.

گفتنی است سال‌هاست هیچ طرح گردشگری در چشمه بل اجرا نشده و ظرفیت این جاذبه طبیعی ممتاز بلااستفاده مانده است.

 

 

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