خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۰:۱۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
اجرای پروژه گردشگری در «چشمه بل»
سرویس کرمانشاه _ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از برگزاری نشست با سرمایهگذاران پروژه گردشگری چشمه بل با هدف بررسی موانع و تسهیل مسیر راهاندازی این طرح خبر داد.
به گزارش کردپرس؛ حسن رستمزاد با تأکید بر اهمیت فعالسازی ظرفیتهای گردشگری استان اظهار کرد: در این نشست، مسائل و موانع پیشروی پروژه چشمه بل با حضور سرمایهگذاران بررسی و راهکارهای لازم برای تسهیل فرآیندها و فراهمکردن زمینه راهاندازی این مجموعه مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: این رویکرد میتواند به بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای گردشگری منطقه و تقویت زمینه حضور و فعالیت سرمایهگذاران در این حوزه کمک کند.
گفتنی است سالهاست هیچ طرح گردشگری در چشمه بل اجرا نشده و ظرفیت این جاذبه طبیعی ممتاز بلااستفاده مانده است.
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