اجرای پروژه گردشگری در «چشمه بل»

به گزارش کردپرس؛ حسن رستم‌زاد با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: در این نشست، مسائل و موانع پیش‌روی پروژه چشمه بل با حضور سرمایه‌گذاران بررسی و راهکارهای لازم برای تسهیل فرآیندها و فراهم‌کردن زمینه راه‌اندازی این مجموعه مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند به بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری منطقه و تقویت زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران در این حوزه کمک کند.

گفتنی است سال‌هاست هیچ طرح گردشگری در چشمه بل اجرا نشده و ظرفیت این جاذبه طبیعی ممتاز بلااستفاده مانده است.