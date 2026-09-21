آمداسپور با پیروزی مقابل بشیکتاش صدرنشین سوپرلیگ ترکیه شد

آمداسپور در هفته ششم سوپرلیگ ترکیه، در ورزشگاه طاهر الچی شهر دیاربکر با نتیجه ۳ بر ۲ بشیکتاش را شکست داد و با ۱۳ امتیاز به صدر جدول صعود کرد. این تیم با کسب این پیروزی، رکورد شکست‌ناپذیری خود در دیدارهای خانگی را نیز به ۲۶ مسابقه رساند.

به گزارش کردپرس، آمداسپور و بشیکتاش در چارچوب هفته ششم سوپرلیگ ترکیه در ورزشگاه طاهر الچی دیاربکر به مصاف یکدیگر رفتند. ده‌ها هزار نفر از هواداران آمداسپور پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه حضور یافتند و شعارهای «قهرمان آمد»، «آمد، آمد» و «ما که هستیم؟ ما کرد هستیم» سر دادند.

هواداران همچنین با روشن‌کردن چراغ تلفن‌های همراه خود، سرود «مقاومت کن دیاربکر، مقاومت کن» را خواندند و در ورزشگاه نیز ترانه‌هایی به زبان‌های کردی و ترکی پخش شد.

برتری دوگله آمداسپور در نیمه نخست

آمداسپور بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۱۳ با گل گیفت امانوئل اوربان از بشیکتاش پیش افتاد. در دقیقه ۲۱ و هم‌زمان با روشن‌شدن چراغ تلفن‌های همراه هواداران، دیا سبا دومین گل میزبان را به ثمر رساند و نتیجه را ۲ بر صفر کرد.

آمداسپور پس از این گل نیز چند فرصت دیگر به دست آورد، اما نتوانست بر شمار گل‌های خود بیفزاید. نیمه نخست پس از سه دقیقه وقت تلف‌شده با برتری ۲ بر صفر میزبان به پایان رسید. هواداران آمداسپور نیز در فاصله میان دو نیمه، همراه با موسیقی پرچم‌ها و دستمال‌های خود را به اهتزاز درآوردند و رقص کردی اجرا کردند.

بشیکتاش یکی از گل‌ها را جبران کرد

بشیکتاش نیمه دوم را مؤثرتر آغاز کرد و دوشان ولاهوویچ در دقیقه ۵۵ نخستین گل این تیم را به ثمر رساند. بااین‌حال، تنها چهار دقیقه بعد، فورکان سویالپ برای آمداسپور گل‌زنی کرد و اختلاف را بار دیگر به دو گل افزایش داد.

آمداسپور در ادامه چند فرصت دیگر نیز ایجاد کرد، اما موفق به گل‌زنی نشد. هواداران این تیم نیز در طول مسابقه با سردادن شعار از بازیکنان خود حمایت کردند.

اخراج سیسه و پنالتی بشیکتاش در وقت‌های اضافه

داور مسابقه در دقیقه ۸۴ با نشان‌دادن دومین کارت زرد به آمادو سیسه، بازیکن آمداسپور، او را از زمین اخراج کرد تا میزبان دقایق پایانی را با ۱۰ بازیکن ادامه دهد.

در دقیقه ۹۸ نیز یک ضربه پنالتی به سود بشیکتاش اعلام شد که اورکون کوکچو آن را به گل تبدیل کرد و نتیجه را به ۳ بر ۲ رساند. با وجود ادامه بازی در وقت‌های تلف‌شده، بشیکتاش نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند و مسابقه با پیروزی آمداسپور پایان یافت. هواداران میزبان در جریان بازی به شماری از تصمیم‌های داور اعتراض کردند.

پس از پایان مسابقه، هواداران بار دیگر سرود «مقاومت کن دیاربکر، مقاومت کن» را خواندند و همراه با بازیکنان پیروزی تیمشان را جشن گرفتند.

تداوم شکست‌ناپذیری آمداسپور در خانه

آمداسپور با این نتیجه امتیاز خود را به ۱۳ رساند و در پایان هفته ششم در صدر جدول سوپرلیگ ترکیه قرار گرفت. این تیم همچنین در ۲۶ دیدار اخیر خود در ورزشگاه خانگی شکست نخورده است.

با آغاز وقفه مسابقات ملی، دیدارهای لیگ از ۲۱ سپتامبر تا ۶ اکتبر برگزار نخواهد شد. آمداسپور در مسابقه بعدی خود، ۱۰ اکتبر ساعت ۱۳:۳۰ در آنکارا به مصاف گنچلربیرلیغی خواهد رفت.