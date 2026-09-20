بذری که آپه موسی کاشت با مطبوعات آزاد رشد میکند
به گزارش کردپرس، موسی آنتر که از چهرههای برجسته روزنامهنگاری و ادبیات کردی بود، ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۲ در دیاربکر کشته شد. مراسم بزرگداشت او با همکاری انجمن همیاری و همبستگی خانوادههای جانباختگان مهد تمدنها (MEBYA-DER) و انجمن روزنامهنگاران دجله و فرات (DFG)، در آرامگاه یادبود او در محله روستایی آکسو از توابع نصیبین استان ماردین برگزار شد.
پیش از آغاز مراسم، شرکتکنندگان بر مزار موسی آنتر گل میخک و تصاویر او و حسین آیکول، روزنامهنگار باسابقه مطبوعات آزاد، گذاشتند. مراسم پس از ادای احترام آغاز شد و صالح کودای، رئیس مشترک شعبه ماردین MEBYA-DER، گفت موسی آنتر هیچگاه از مبارزه دست نکشید و «مطبوعات آزاد هر روز بیش از گذشته رشد میکند.»
بذری که موسی آنتر کاشت، در حال رشد است
دجله آنتر، فرزند موسی آنتر، در این مراسم گفت: «۳۴ سال است که آپه موسی فراموش نشده است. تاریخ مطبوعات آزاد به سالهای دور بازمیگردد و آپه موسی یکی از نقاط عطف مهم این تاریخ است.»
او افزود: «پدرم ملیگرای کرد نبود؛ او حامی مردم تحت ستم بود. بذری کاشت که اکنون در حال رشد است. امروز شبکههای تلویزیونی متعددی داریم و ژنرالهای کوچک آپه موسی در خیابانها حضور دارند. یاد جانباختگان مطبوعات آزاد را گرامی میداریم.»
سخنان و نوشتههایت راهنمای ما خواهد بود
کامران تانهان، نماینده ماردین از حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، با بیان اینکه موسی آنتر زندگی خود را وقف آزادی مردم کرد کرد، خطاب به او گفت: «سخنان و نوشتههایت همیشه زنده خواهد ماند و راه را به ما نشان خواهد داد. آسوده بخواب؛ کسانی که راهت را ادامه میدهند، پرچمت را بالاتر میبرند.»
یاد حسین آیکول نیز گرامی داشته شد
کسیره اونال، رئیس مشترک انجمن روزنامهنگاران دجله فرات، نیز در سخنانی با گرامی داشت آپه موسی، گفت موسی آنتر در مطبوعات آزاد به زندگی خود ادامه میدهد: «امروز آپه موسی در حافظه همه ما حضور دارد. کارکنان مطبوعات آزاد در شرایطی دشوار میراث او را حمل میکنند و وظیفه ما رساندن حقیقت به جامعه است. حملات علیه مطبوعات آزاد ادامه دارد و مقاومت ما نیز در برابر این حملات ادامه خواهد یافت.»
اونال همچنین از حسین آیکول یاد کرد و افزود: «او هر سال در این مراسم سخن میگفت؛ امروز یاد او را نیز با احترام گرامی میداریم.»
در ادامه، مظلوم چیمن، هنرمند کرد، خاطرات خود از موسی آنتر را بازگو کرد و گروه موسیقی «کوما رنگین» نیز ترانههای موردعلاقه او را اجرا کرد. مراسم بزرگداشت با اجرای موسیقی به پایان رسید.
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