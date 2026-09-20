وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد هیئتی از کارشناسان این کشور در چارچوب پروژه خرید جنگنده‌های یوروفایتر تایفون، از تأسیسات تعمیر و نگهداری این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی کانینگزبی بریتانیا بازدید کرده است.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مذاکرات و فعالیت‌های مرتبط با پروژه خرید یوروفایتر تایفون از بریتانیا، در چارچوب برنامه نوسازی نیروی هوایی ترکیه ادامه دارد.

براساس این اطلاعیه، گروهی از کارشناسان «کارگروه تعمیر و نگهداری هواپیما» وابسته به فرماندهی نیروی هوایی ترکیه و اداره کل کارخانه‌های نظامی، از ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر از تأسیسات نگهداری هواپیما در پایگاه کانینگزبی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بازدید و بخش‌های فنی آن را بررسی کردند.

وزارت دفاع ترکیه این بازدید را اقدامی راهبردی در مسیر برنامه‌ریزی فرایندهای تعمیر، نگهداری و پشتیبانی یوروفایترها، تطبیق زیرساخت‌های فنی ترکیه با نیازهای این جنگنده‌ها و تقویت همکاری مشترک با بریتانیا ارزیابی کرد.