خبر نویسنده: 3246 ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۸:۴۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مقامات وزارت دفاع ترکیه از تأسیسات نگهداری جنگندههای یوروفایتر در بریتانیا بازدید کردند
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد هیئتی از کارشناسان این کشور در چارچوب پروژه خرید جنگندههای یوروفایتر تایفون، از تأسیسات تعمیر و نگهداری این جنگندهها در پایگاه هوایی کانینگزبی بریتانیا بازدید کرده است.
به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه در اطلاعیهای اعلام کرد مذاکرات و فعالیتهای مرتبط با پروژه خرید یوروفایتر تایفون از بریتانیا، در چارچوب برنامه نوسازی نیروی هوایی ترکیه ادامه دارد.
براساس این اطلاعیه، گروهی از کارشناسان «کارگروه تعمیر و نگهداری هواپیما» وابسته به فرماندهی نیروی هوایی ترکیه و اداره کل کارخانههای نظامی، از ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر از تأسیسات نگهداری هواپیما در پایگاه کانینگزبی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بازدید و بخشهای فنی آن را بررسی کردند.
وزارت دفاع ترکیه این بازدید را اقدامی راهبردی در مسیر برنامهریزی فرایندهای تعمیر، نگهداری و پشتیبانی یوروفایترها، تطبیق زیرساختهای فنی ترکیه با نیازهای این جنگندهها و تقویت همکاری مشترک با بریتانیا ارزیابی کرد.
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