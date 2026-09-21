کارخانه سیگارت سقز دوباره به مدار تولید بازگشت

سرویس کردستان - کارخانه سیگارت سقز پس از رفع موانع قضایی و پیگیری مسئولان شهرستان، بار دیگر فعالیت خطوط تولید خود را از سر گرفت.

به گزارش کرد پرس، پس از رفع موانع قضایی و با حضور فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان سقز، خطوط تولید این کارخانه دوباره فعال شد.

این واحد صنعتی در ماه های گذشته به دلیل مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه با کاهش خطوط تولید و تعدیل بخشی از نیروی انسانی مواجه شده بود.

ظرفیت تولید بیش از پنج میلیارد نخ در سال

بر اساس ظرفیت اعلام شده، هر خط تولید این کارخانه به طور میانگین روزانه حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نخ سیگار تولید می کند و سه خط تولید فعال مجموعه در مجموع ظرفیت تولید بیش از پنج میلیارد نخ سیگار در سال را دارند.

سرمایه گذار خارجی این طرح با اشاره به ظرفیت های تولیدی کارخانه اعلام کرد: در این مجموعه بیش از ۴۰ نوع سیگار در قالب پنج برند تولید می شود و راه اندازی مجدد خطوط تولید می تواند زمینه افزایش ظرفیت فعالیت کارخانه و بازگشت نیروی انسانی به چرخه تولید را فراهم کند.

فعال شدن مجدد این واحد صنعتی، علاوه بر بازگشت ظرفیت تولید به چرخه اقتصادی شهرستان، می تواند در تثبیت اشتغال، افزایش فعالیت های صنعتی و تقویت زنجیره تأمین و توزیع محصولات تولیدی نقش داشته باشد.

تأکید فرماندار بر رفع موانع تولید

فرماندار سقز در جریان بازدید از این واحد صنعتی، حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی، رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و جلوگیری از توقف واحدهای صنعتی را از اولویت های مدیریت شهرستان عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال و تولید این کارخانه اظهار کرد: فعال ماندن واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و قضایی است و مدیریت شهرستان تلاش می کند مشکلات واحدهای تولیدی در چارچوب قانون پیگیری و برطرف شود.

فرماندار سقز همچنین بر ضرورت حفظ اشتغال موجود، بازگشت ظرفیت های ازدست رفته تولید و فراهم کردن زمینه فعالیت پایدار سرمایه گذاران تأکید کرد.

حمایت قضایی از واحدهای تولیدی

رئیس دادگستری شهرستان سقز نیز با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رفع موانع واحدهای تولیدی گفت: موضوعات و مشکلاتی که موجب توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی می شود، در چارچوب وظایف قانونی بررسی و در صورت وجود امکان قانونی برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

وی حفظ سرمایه گذاری، صیانت از اشتغال و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت های تولیدی را از موضوعات مورد توجه در رسیدگی به مسائل واحدهای صنعتی دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد.

با ازسرگیری فعالیت کارخانه سیگارت سقز، سه خط تولید این مجموعه بار دیگر در مدار فعالیت قرار گرفته اند؛ خطوطی که هر یک ظرفیت تولید میانگین چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نخ در روز دارند و مجموع ظرفیت اعلام شده کارخانه را به بیش از پنج میلیارد نخ سیگار در سال می رسانند.