به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل رهبر حزب تازه تأسیس «نو» در گفت‌وگو با مراد صابونجو از پایگاه خبری T24، به اظهاراتی که طی روزهای اخیر درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک بحث‌برانگیز شده بود، توضیح داد.

اوزل در پاسخ به پرسشی درباره مرحله کنونی روند و بحث‌های مطرح‌شده پیرامون جایگاه عبدالله اوجالان گفت: «ما به امضایی که کرده‌ایم، رأیی که داده‌ایم و سخنانی که گفته‌ایم، پایبند هستیم.»

مسئله امیدبخش، دموکراتیک‌سازی است

رئیس حزب نو درباره محدودشدن بحث‌های این روند به خلع سلاح PKK اظهار داشت: «من می‌گویم اگر سازمانی سلاح بر زمین می‌گذارد و سازوکارهای مختلف دولت نیز شرایط خلع سلاح را بررسی کرده‌اند، وظیفه ما این نیست که با آن مخالفت کنیم.»

او با اشاره به بندهای ششم و هفتم گزارش کمیسیون مجلس افزود: «اما در ماده هفتم، دموکراتیک‌سازی مطرح شده است و پیروزی اصلی ترکیه نیز در همین بخش خواهد بود. کردها، ترک‌ها، ترکیه، فقرا و بیکاران این کشور و همچنین دیاربکر، منطقه و شرق و جنوب‌شرق آناتولی از این بخش سود خواهند برد. مسئله اصلی، هیجان‌انگیز و امیدبخش همین‌جاست.»

تحریک حساسیت‌های جامعه، روند را به خطر می‌اندازد

اوزل تأکید کرد امضای حزب او تنها به یک بخش از گزارش محدود نبوده و تمامی آن را دربر گرفته است. او گفت ایجاد بحث‌های مصنوعی کمکی به پیشبرد روند نمی‌کند.

وی افزود: «ما کل گزارش را امضا کردیم. اکنون مخالفت‌ها و قطب‌بندی‌های اجتماعی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که موفقیت چنین روندهایی با میزان حمایتی که از جامعه دریافت می‌کنند، سنجیده می‌شود. تحریک نقاط حساس جامعه خطرناک است.»

روند به تنش نیاز ندارد، به اقدامات متقابل نیاز دارد

اوزل گفت برای افزایش حمایت اجتماعی از روند، طرف‌ها به‌جای ایجاد تنش باید اقداماتی اعتمادساز و متقابل انجام دهند.

او اظهار داشت: «نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که برای اجرای ماده ششم و موفقیت آن، ماده هفتم اهمیت بسیاری دارد. بخش هفتم چیست؟ دموکراتیک‌سازی.»

رئیس حزب نو افزود: «آنچه من می‌گویم، آزادی دمیرتاش و اجرای آرای دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا است. در این صورت، کاوالا، زندانیان پرونده گزی و دمیرتاش آزاد خواهند شد؛ همه آزاد خواهند شد.»

اوزل همچنین پایان انتصاب سرپرست بر شهرداری‌های منتخب را بخشی از این روند دانست و گفت: «با برداشته‌شدن گام‌هایی که دموکراتیک‌سازی می‌نامیم، مسئله انتصاب سرپرست نیز از میان خواهد رفت. اکنون بسته‌ای برای دموکراتیک‌سازی پیش روی ما قرار دارد که به‌صراحت در ماده هفتم بیان شده است. من تلاش کردم توجه‌ها را به این فرصت جلب کنم. مسئله من، برداشته‌شدن گام‌های دموکراتیک است.»