صباحات تونجل، عضو جنبش زنان آزاد (TJA)، با تأکید بر اینکه صلح را نمی‌توان تنها به توقف درگیری‌های مسلحانه محدود کرد، گفت صلح پایدار نیازمند دموکراتیک‌سازی، تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، پایان‌دادن به نابرابری و مشارکت مستقیم زنان در مذاکرات و سازوکارهای نظارت بر روند صلح و جامعه دموکراتیک است.

به گزارش کردپرس، صباحات تونجل عضو جنبش زنان آزاد (TJA)، با اشاره به تصویب قانون چارچوب در مجلس ترکیه گفت این قانون مرحله‌ای مهم برای ورود به مذاکرات به شمار می‌رود، اما تصویب آن به معنای اجرایی‌شدنش نیست و تاکنون گام عملی مشخصی برداشته نشده است. او پایان‌دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده بر اوجالان، لغو انتصاب سرپرست بر شهرداری‌های منتخب و آزادی زندانیان سیاسی را از مطالبات زنان دانست و تأکید کرد: «سلاح‌ها باید خاموش شوند، اما صلح زمانی معنا پیدا می‌کند که با دموکراتیک‌سازی همراه باشد.»

تونجل گفت زنان پیامدهای جنگ را عمیق‌تر از دیگران تجربه می‌کنند و علاوه بر ازدست‌دادن فرزندان خود، با فقر، خشونت، تبعیض و بهره‌کشی نیز روبه‌رو می‌شوند. او افزود: «صلح فقط خاموش‌شدن سلاح‌ها نیست. اگر نظم سیاسی جنسیت‌زده، ملی‌گرا و دین‌گرا که زندگی زنان، کردها، علوی‌ها و دیگر گروه‌های تحت ستم را متأثر می‌کند، تغییر نکند، صلح پایدار شکل نخواهد گرفت. نمی‌توان گفت سلاح‌ها خاموش شوند، اما نظم موجود بدون تغییر ادامه یابد.»

صباحات تونجل همچنین از ادامه گفت‌وگوها برای تشکیل کمیسیون نظارت زنان خبر داد و گفت این نهاد بیش از آنکه کمیسیونی رسمی و دولتی باشد، کمیسیونی برخوردار از مشروعیت اجتماعی خواهد بود که سازمان‌های زنان، فعالان جامعه مدنی، دانشگاهیان و زنان فعال در عرصه سیاست را دربر می‌گیرد. به گفته او، این کمیسیون روند صلح را زیر نظر خواهد گرفت، مشکلات زنان و افراد بازگشته از کوهستان یا اروپا و موانع مشارکت زندانیان آزادشده در زندگی سیاسی و اجتماعی را شناسایی خواهد کرد؛ زیرا «در مذاکراتی که زنان حضور ندارند، تصمیم‌هایی به سود زنان گرفته نمی‌شود.»