کردپرس
6845 کودک زیر پنج سال کردستانی زیر پوشش طرح بهبود تغذیه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۰۹:۳۶ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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6845 کودک زیر پنج سال کردستانی زیر پوشش طرح بهبود تغذیه

سرویس کردستان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در مرحله ششم طرح حمایتی بهبود تغذیه کودکان، ۶ هزار و ۸۴۵ کودک زیر پنج سال از ۶ هزار و ۷۰۹ خانوار این استان زیر پوشش این طرح قرار گرفتند.

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: مشمولان این طرح پس از بررسی استحقاق سنجی از طریق آزمون وسع و بر اساس دهک بندی درآمدی خانوارها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی شده اند.

وی افزود: در این مرحله کارت سرپرستان خانوارهای مشمول برای ارائه سبد غذایی به کودکان زیر پنج سال شارژ شده و اجرای طرح در استان با نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دنبال می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: برای خانوارهای مشمول دهک های اول تا پنجم، ۲ میلیون تومان و برای خانوارهای دهک های ششم و هفتم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

صلواتی گفت: این اعتبار برای خرید ۱۶ قلم کالای اساسی شامل برنج، حبوبات، شیر کم چرب، پنیر، ماست کم چرب، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر، میوه و سبزیجات اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: افراد بهره مند از این یارانه تشویقی می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی های متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی، اعتبار خود را برای خرید اقلام تعیین شده هزینه کنند.

صلواتی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت برای بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال سبد تغذیه ای رایگان در نظر گرفته است، اظهار کرد: در گام نخست، کودکان زیر پنج سال از طریق پایش شاخص های تن سنجی شامل اندازه گیری قد و وزن و مقایسه آن با منحنی های رشد در پایگاه ها و خانه های بهداشت شناسایی می شوند.

وی افزود: پس از جمع بندی داده ها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی استان ها، کودکان مبتلا به سوءتغذیه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می شوند.

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