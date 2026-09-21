کردپرس
توسعه گردشگری قانونمند، زمینه ساز رونق اقتصادی مریوان است
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۰۹:۳۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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توسعه گردشگری قانونمند، زمینه ساز رونق اقتصادی مریوان است

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: توسعه گردشگری قانونمند در شهرستان مریوان می تواند زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، تقویت فعالیت بخش خصوصی و معرفی ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهرستان را فراهم کند.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در دیدار با حجت الاسلام عاصمی، رئیس دادگستری شهرستان مریوان، درباره ظرفیت ها، مسائل و چالش های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان گفت وگو کرد.

طالب نیا با اشاره به ظرفیت های متنوع مریوان در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و بهره گیری از ظرفیت های گردشگری دو موضوع مرتبط و مکمل هستند و توسعه فعالیت های گردشگری باید با رعایت ضوابط و قوانین مربوط به حفاظت از آثار و محوطه های تاریخی دنبال شود.

وی افزود: همکاری و تعامل میان دستگاه های اجرایی، قضایی و سایر نهادهای مسئول می تواند زمینه صیانت مؤثرتر از آثار تاریخی و فرهنگی و در عین حال رفع موانع قانونی پیش روی فعالان بخش گردشگری را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان ادامه داد: این مجموعه تلاش می کند با استفاده از ظرفیت های قانونی، زمینه فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران را در حوزه گردشگری فراهم کند و از طرح هایی که به شکل قانونمند به توسعه اقتصادی و گردشگری شهرستان کمک می کنند، حمایت خواهد کرد.

طالب نیا با اشاره به ظرفیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی مریوان گفت: برنامه ریزی برای بهره گیری از این ظرفیت ها باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ منابع و میراث ارزشمند منطقه، منافع اقتصادی آن نیز به جوامع محلی برسد.

وی توسعه گردشگری قانونمند را زمینه ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، تقویت فعالیت بخش خصوصی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های شهرستان مریوان دانست و بر رعایت الزامات قانونی و حفاظتی در این مسیر تأکید کرد.

تأکید دستگاه قضایی بر صیانت از میراث فرهنگی

رئیس دادگستری شهرستان مریوان نیز در این دیدار گفت: صیانت از میراث فرهنگی و حقوق عمومی نیازمند همکاری، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های مسئول است.

حجت الاسلام عاصمی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و مقررات از اقدامات قانونی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه فعالیت های گردشگری حمایت می کند و در راستای صیانت از سرمایه های تاریخی و فرهنگی منطقه، وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد.

وی توسعه گردشگری قانونمند را از ظرفیت های مؤثر در رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال و معرفی توانمندی های شهرستان مریوان دانست و بر تداوم همکاری میان نهادهای متولی تأکید کرد.

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