سخنگوی جنبش نسل نو اعلام کرد این حزب در کابینه جدید دولت اقلیم کردستان مشارکت نخواهد کرد و به‌عنوان اپوزیسیون به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ موضعی که در فاصله حدود دو ماه پس از امضای توافق «ائتلاف توازن و بازسازی» با اتحادیه میهنی کردستان اعلام شده است؛ توافقی که مشارکت در تشکیل کابینه جدید اقلیم را نیز دربر می‌گرفت.

به گزارش کردپرس، جنبش نسل نو اعلام کرد در کابینه جدید دولت اقلیم کردستان مشارکت نخواهد کرد و به‌عنوان اپوزیسیون به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر در بیانیه‌ای درباره تشکیل کابینه جدید حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد: «ما به‌عنوان نسل نو به هیچ‌وجه در دولت جدید اقلیم مشارکت نمی‌کنیم و به‌عنوان اپوزیسیون باقی می‌مانیم.»

این موضع نسل نو در حالی اعلام شده است که این جنبش و اتحادیه میهنی کردستان در دوم ژوئیه ۲۰۲۶ توافقنامه «ائتلاف توازن و بازسازی» را امضا کردند. بر اساس این توافق، دو طرف علاوه بر تلاش برای ایجاد توازن در ساختار قدرت و اصلاح شیوه حکمرانی در اقلیم کردستان، مشارکت در تشکیل کابینه جدید اقلیم را نیز از اهداف این ائتلاف اعلام کرده بودند.

شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، هنگام امضای توافق تأکید کرده بود که این ائتلاف تنها برای حضور در دولت آینده نیست، بلکه پروژه‌ای سیاسی برای تغییر شیوه حکمرانی، تقویت نهادهای قانونی و ایجاد توازن در ساختار قدرت اقلیم کردستان است.

اتحادیه میهنی و نسل نو پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ اقلیم کردستان، در مجموع ۳۸ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند؛ اتحادیه میهنی ۲۳ و نسل نو ۱۵ کرسی به دست آورده‌اند، در حالی که حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی دارد.