خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 28ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۳۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 28ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 28ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی مسرور بارزانی: منتظر آمادگی دیگر طرفها برای تشکیل دولت هستیم خبر بعدی استاندار در سلماس؛ بازدید از یک پروژه ١٦ ساله معلق و احیای یک تولیدی پس از ١١ سال
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