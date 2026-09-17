رسیدگی به پرونده لاهور طالبانی و پولاد برای دو هفته دیگر به تعویق افتاد
به گزارش کردپرس، جلسه رسیدگی به پرونده لاهور طالبانی و پولاد طالبانی و شماری دیگر از متهمان پرونده لالهزار، بار دیگر در دادگاه کیفری سلیمانیه برگزار نشد و رسیدگی به پرونده برای دو هفته دیگر به تعویق افتاد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، قرار است روز یکشنبه زمان جدیدی برای دریافت پیوست اظهارات متهمان تعیین شود.
این پرونده به حوادث ۲۲ اوت ۲۰۲۵ در هتل لالهزار سلیمانیه بازمیگردد؛ زمانی که نیروهای امنیتی برای بازداشت لاهور طالبانی وارد محل اقامت او شدند و پس از چند ساعت درگیری، لاهور طالبانی، برادرش پولاد و شماری از افراد همراه آنان بازداشت شدند. در جریان این درگیری چند نفر از نیروهای امنیتی و افراد حاضر در محل کشته و زخمی شدند.
سابقه رسیدگی قضایی
رسیدگی قضایی به این پرونده ماههاست ادامه دارد. نخستین جلسه رسیدگی در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و جلسات بعدی نیز با حضور متهمان و وکلای آنان ادامه یافت.
در ماه مه، دادگاه کیفری دوم سلیمانیه جلسات دیگری از رسیدگی را برگزار کرد. در یکی از این جلسات، دادگاه به اظهارات یک شاهد گوش داد و بخشی از اسناد پرونده را بررسی کرد، اما به دلیل نیاز به بررسی بیشتر مدارک، ادامه رسیدگی را به زمان دیگری موکول کرد. دو شاکی اصلی پرونده، بافل طالبانی و قباد طالبانی، در آن جلسه حضور نداشتند.
قرار بود سومین نشست رسیدگی نیز در مرداد برگزار شود، اما شکایت تیم وکلای لاهور طالبانی علیه یکی از قضات پرونده باعث تعویق جلسه شد. وکلا اعلام کرده بودند که دادگاه تمییز اقلیم کردستان پرونده را درخواست کرده، اما قاضی رسیدگیکننده طی ماههای گذشته از ارسال آن خودداری کرده است.
در ادامه، دادگاه سلیمانیه بار دیگر زمان رسیدگی به پرونده را تعیین کرد و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ بهعنوان زمان رسیدگی مجدد اعلام شد.
اتهامات مطرحشده
پرونده لاهور طالبانی و همراهانش شامل چند بخش قضایی است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بخشی از پرونده بر اساس ماده ۵۶ قانون مجازات عراق و بخش دیگری بر اساس ماده ۴۰۶ پیگیری میشود. وکلای لاهور طالبانی درباره ماهیت اتهامات و روند رسیدگی دیدگاههایی مطرح کردهاند، اما اتهامات مطرحشده همچنان در فرآیند قضایی قرار دارند و صدور حکم نهایی درباره آنها صورت نگرفته است.
پرونده لاهور طالبانی و همراهانش از زمان بازداشت آنان، علاوه بر جنبه قضایی، به یکی از پروندههای حساس سیاسی و امنیتی در سلیمانیه تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه در جریان درگیری لالهزار، شماری از نیروهای امنیتی و افراد مسلح حاضر در محل کشته شدند و پس از آن نیز اختلافات درباره نحوه بازداشت، روند دادرسی و ادعاهای مطرحشده از سوی وکلای متهمان ادامه داشته است.
اکنون با تعویق دوباره جلسه، ادامه رسیدگی به پرونده لاهور طالبانی، پولاد طالبانی و دیگر متهمان همچنان در انتظار تعیین زمان جدید دادگاه است.
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