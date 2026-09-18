وکلای لاهور طالبانی: اعترافات متهمان تحت تأثیر دارو و بیهوشی اخذ شده است

در پنجمین جلسه دادگاه جنایی دوم سلیمانیه درباره پرونده لاهور طالبانی و شماری دیگر از متهمان، تیم دفاعی با رد اتهامات مربوط به «تلاش برای کودتا و طرح ترور بافل طالبانی»، درباره نحوه اخذ اظهارات از متهمان و روند رسیدگی به پرونده نیز اعتراضاتی را مطرح کرد.

به گزارش کردپرس، پنجمین جلسه دادگاه جنایی دوم سلیمانیه درباره پرونده لاهور طالبانی، پولاد طالبانی، ریبوار و شماری دیگر از متهمان برگزار شد و تیم دفاعی لاهورطالبانی پس از پایان جلسه، جزئیاتی درباره روند رسیدگی به پرونده و دفاعیات خود ارائه کرد.

دانا تقی‌الدین، یکی از وکلای لاهور طالبانی، در اظهاراتی رسانه‌ای تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه موکلانش، به‌ویژه اتهام «تلاش برای کودتا و طرح ترور بافل طالبانی» را رد کرد.

ادعای اخذ اعترافات در شرایط نامناسب

تقی‌الدین درباره نحوه تحقیقات و اخذ اظهارات از متهمان گفت که پولاد طالبانی در دادگاه اعلام کرده است تسلط کاملی بر زبان کردی ندارد و اظهارات وی در شرایطی اخذ شده که وضعیت جسمانی مناسبی نداشته است.

وی مدعی شد: «پولاد طالبانی زخمی شده بود و تحت مراقبت پزشکی قرار داشت، به او دارو داده شده و زمانی که از او تحقیقات شده، بیهوش بوده است.»

این وکیل افزود که تیم دفاعی از دادگاه خواسته است این اعترافات را از نظر قانونی فاقد اعتبار بداند و مدعی شد این اظهارات تحت فشار و شکنجه اخذ شده‌اند.

دفاع از اقدام نیروها به‌عنوان حفاظت از خانه جلال طالبانی

تقی‌الدین درباره اتهام جابه‌جایی نیروها با هدف انجام کودتا نیز روایت متفاوتی از سوی تیم دفاعی مطرح کرد.

به گفته وی، ریبوار، یکی از متهمان پرونده، در دادگاه اعلام کرده است که لاهور از آنان خواسته بود از خانه جلال طالبانی حفاظت کنند، زیرا به گفته او، تلاش برای انجام کودتا علیه این خانه وجود داشته است.

وی همچنین گفته است که آنان هیرو ابراهیم احمد را مانند مادر خود می‌دانند و حاضرند برای حفاظت از او جان خود را فدا کنند.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی تیم دفاعی، لاهور طالبانی نیز در جلسه دادگاه تأکید کرده است که جابه‌جایی نیروها صرفاً با هدف حفاظت از جان هیرو ابراهیم احمد انجام شده و هدف دیگری پشت این اقدام وجود نداشته است.

وکیل لاهور: هیچ تک‌تیراندازی در پرونده وجود ندارد

دانا تقی‌الدین همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود یک تک‌تیرانداز برای ترور رهبران کنونی اتحادیه میهنی کردستان را رد کرد.

وی با طرح این پرسش که اگر چنین سلاحی وجود داشته، چرا برای بررسی و شناسایی نوع آن به دادگاه ارائه نشده است، گفت هیچ تک‌تیراندازی در پرونده وجود ندارد و این ادعاها را بخشی از تلاش‌ها برای دور کردن لاهور شیخ جنگی از عرصه سیاسی دانست.

درخواست ارائه تصاویر دوربین‌ها و سوابق تماس‌ها

تیم دفاعی اعلام کرد که چندین درخواست قانونی را به دادگاه ارائه کرده است؛ از جمله درخواست ارائه تصاویر ضبط‌شده دوربین‌های مداربسته (DVR) خانه جلال طالبانی و همچنین سوابق تماس‌های تلفنی.

وکلای لاهور طالبانی اعلام کرده‌اند که تاکنون پاسخی از سوی دادگاه درباره این درخواست‌ها دریافت نکرده‌اند و معتقدند بررسی این موارد می‌تواند به روشن‌شدن واقعیت‌های پرونده کمک کند.

اعتراض به روند برگزاری جلسات دادگاه

وکلای لاهور طالبانی همچنین از نحوه برگزاری جلسات دادگاه انتقاد کردند.

به گفته آنان، جلسه چهارم دادگاه به شکلی برگزار شده که تنها به برخی رسانه‌های مشخص اجازه پوشش خبری داده شده است، در حالی که در جلسه پنجم، خبرنگاران به‌طور کامل از ورود به سالن دادگاه منع شده‌اند.

تیم دفاعی با انتقاد از این روند، بر ادامه ارائه دفاعیات و مستندات خود تأکید کرده و خواستار حفظ استقلال دادگاه و جلوگیری از تأثیرگذاری فشارهای سیاسی بر روند رسیدگی به پرونده شده است.

بر اساس اعلام تیم دفاعی، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده قرار است روز یکشنبه آینده برگزار شود.