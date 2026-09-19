استاندار در سلماس؛ بازدید از یک پروژه ١٦ ساله معلق و احیای یک تولیدی پس از ١١ سال
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در جریان سفر به شهرستان سلماس با حضور در محل پروژه بیمارستان این شهرستان، از روند اجرای این طرح ۱۶ ساله بازدید و برای رفع موانع و شتاببخشی به عملیات احداث آن دستورات لازم را صادر کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام و مطالبات چندین ساله، روند اجرایی بیمارستان سلماس را مورد بررسی قرار داده و بر رفع موانع پیشروی تکمیل این طرح درمانی تأکید کرد.
رحمانی همچنین با توجه به نیازهای درمانی شهرستان سلماس و ضرورت توسعه زیرساختهای سلامت، دستور داد ظرفیت پیشبینی شده این بیمارستان از ۱۶۰ تخت به ۲۲۰ تخت ارتقاء یابد تا این مجموعه با ظرفیت متناسبتری در خدمت مردم منطقه قرار گیرد.
او بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول، تسریع در فرآیندهای اجرایی و برطرف کردن موانع موجود تأکید و دستورات لازم را جهت تکمیل این پروژه پس از سالها انتظار صادر کرد.
احیای واحد تولیدی گچ آئینه سلماس پس از ۱۱ سال
واحد تولیدی گچ آئینه سلماس که از سال ۱۳۹۴ متوقف و راکد بود، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، احیا و فعالیت خود را از سر گرفت.
این واحد با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی مجدداً وارد چرخه تولید شده و زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.
احیای این واحد تولیدی در راستای سیاستهای مدیریت استان برای رفع موانع تولید، بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال انجام شده است.
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