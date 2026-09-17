سه پرونده درباره عمر دولت و پارلمان اقلیم کردستان روی میز دادگاه فدرال عراق

دادگاه فدرال عراق اعلام کرد روز ۲۰ سپتامبر، سه جلسه درباره مدت قانونی فعالیت پارلمان و دولت اقلیم کردستان برگزار خواهد کرد؛ دو پرونده از سوی علی حمه‌صالح و یک پرونده از سوی ریبوار اورحمان، رئیس فراکسیون نسل نو، ثبت شده است.

به گزارش کردپرس، بر اساس جدول جلسات دادگاه فدرال عراق، روز ۲۰ سپتامبر سه جلسه مرتبط با مدت قانونی فعالیت پارلمان و دولت اقلیم کردستان برگزار خواهد شد.

نخستین جلسه به شکایتی اختصاص دارد که از سوی ریبوار اورحمان، رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان، علیه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان ثبت شده است. موضوع این شکایت، پایان دوره قانونی فعالیت دولت اقلیم از ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ عنوان شده و در آن درخواست شده است دولت کنونی، دولت پیشبرد امور تلقی شود و تمامی تصمیمات صادرشده از سوی آن لغو شود.

دومین جلسه مربوط به شکایت علی حمه‌صالح، نماینده پارلمان کردستان علیه رئیس پارلمان است. این شکایت درباره پایان دوره قانونی دوره ششم پارلمان کردستان و لزوم پایان یافتن این دوره مطرح شده است.

سومین جلسه نیز به شکایت دیگری از سوی علی حمه‌صالح علیه نخست‌وزیر اقلیم کردستان اختصاص دارد. در این پرونده، پایان دوره قانونی دولت کنونی اقلیم و تلقی آن به‌عنوان دولت پیشبرد امور مطرح شده و همچنین درخواست تعیین حدود اختیارات دولت در دوره پیشبرد امور و جلوگیری از صدور تصمیمات راهبردی از سوی آن مطرح شده است.