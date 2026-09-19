حکم قصاص قاتل نیما جلفایی جوان مهابادی صادر شد

سرویس آذربایجان غربی_ بعد از یک سال و نیم از قتل نیما جلفایی جوان مهابادی اخیرا حکم قصاص قاتل پرونده صادر شده و در مرحله فرجام خواهی قرار دارد.

به گزارش کردپرس، هیرو پورمند مادر نیما جلفایی در گفت و گوی اختصاصی با کردپرس گفت: حکم قصاص قاتل نیما صادر شدە است و در مرحلە فرجام خواهی قراردارد.

او با تشکر از دادستان و قاضی پروندە ادامە داد: ما منتظر اجرای عدالت در حق پسر بی گناهم هستیم.

نیما جلفایی، جوان مهابادی روز شنبه ۲۵ اسفند ١٤٠٣ از خانه خارج شده و دیگر بازنگشت. نیما به خانواده‌اش گفته بود برای ناهار به دیدار دوستانش می‌رود، اما شب هنگام خبری از او نشد. خانواده‌اش پس از بی‌خبری‌های طولانی و تماس‌های بی‌پاسخ، موضوع را به آگاهی و مراجع قضایی اطلاع دادند.

نهایتاً در روز جمعه ٨فروردین همان سال، کوهنوردان پیکر نیما را در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی در حوالی سد سردشت پیدا کردند.

هیرو پورمند مادر نیما جلفایی اواخر تیر ماه سال جاری در گفت و گوی اختصاصی با کردپرس گفتە بود : بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی نشان داد که آثار ضرب و شتم شدید، شکستگی دست و دنده و تخلیه یک چشم روی بدن او وجود دارد. طبق نظریه پزشکی قانونی، علت تامه فوت خونریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت و سنگین و همچنین شکستگی مهره چهارم گردن اعلام شد.

مادر نیما همچنین گفته بود: تنها چیزی که می خواهم این است که حق پسرم ضایع نشود. بیش از یک سال است که با درد از دست دادن فرزندم زندگی می کنم. انتظار دارم تمام ابعاد این پرونده روشن شود و اگر افراد دیگری در این جنایت نقش داشته اند، شناسایی شوند. نیما جوان آرام و بی آزاری بود و هیچ کس نمی تواند باور کند چنین سرنوشتی در انتظارش بوده است. مگر یک مادر داغدیده غیر از اجرای عدالت چه می خواهد؟