«مهمانی امت احمد» از کردستان فراتر رفت؛ برگزاری برنامه در بیش از ۳۰ استان کشور

سرویس کردستان - معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حرکت مردمی «مهمانی امت احمد» که از کردستان آغاز شد، امروز از مرزهای این استان فراتر رفته و برنامه های مرتبط با آن در بیش از ۳۰ استان کشور برگزار می شود.

به گزارش رد پرس، حجت الاسلام رضا عزت زمانی در آیین تجلیل از عوامل و دست اندرکاران چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» در سنندج، اظهار کرد: برگزاری صدها جشن و هزاران برنامه در نقاط مختلف کشور نشان می دهد ظرفیت ایجادشده در این رویداد محدود به یک منطقه نیست و می تواند به بستری برای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه کردستان در شکل گیری این حرکت، افزود: این استان یکی از جلوه های مهم همزیستی اقوام و مذاهب در کشور است و برگزاری «مهمانی امت احمد» نشان داد مردم می توانند محور اصلی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باشند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: دشمنان همواره تلاش کرده اند میان اقوام و مذاهب اختلاف ایجاد کنند و در چنین شرایطی حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی میان مردم اهمیت بیشتری پیدا می کند.

عزت زمانی با بیان اینکه «مهمانی امت احمد» نمونه ای از ظرفیت مردمی برای ایجاد نشاط و همدلی اجتماعی است، بیان کرد: توسعه چنین برنامه هایی می تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

شبکه سازی از ظرفیت های مردمی «مهمانی امت احمد» دنبال شود

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این آیین بر استمرار ارتباط با گروه های مردمی فعال در «مهمانی امت احمد» تأکید کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه ای حاصل دلسوزی، مسئولیت پذیری و تلاش جمعی مجموعه ای از مردم و فعالان فرهنگی است و ارتباط با این گروه ها نباید با پایان مراسم متوقف شود.

وی افزود: برگزاری نشست های مستمر در طول سال و ارتباط با گروه های مردمی می تواند به حفظ انگیزه ها و استفاده بهتر از ظرفیت هایی که در این برنامه شکل گرفته است، کمک کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان، شبکه سازی را یکی دیگر از ضرورت های پیش رو دانست و گفت: جوانان و نوجوانان، بانوان، روحانیون، استادان دانشگاه، اصحاب رسانه، معتمدان و هنرمندان از جمله ظرفیت هایی هستند که می توانند در قالب شبکه های مردمی و تخصصی فعالیت کنند.

پورذهبی با اشاره به میلاد امام حسن عسکری(ع) نیز اظهار کرد: عزت واقعی انسان در پایبندی به حق است و باید قدردان عزت و هویت ملی و دینی بود.

«مهمانی امت احمد» با محوریت مردم شکل گرفت

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان نیز با تشریح روند شکل گیری «مهمانی امت احمد» گفت: ایده برگزاری این برنامه از چند سال قبل با این هدف شکل گرفت که برنامه های هفته وحدت از قالب نشست های محدود نخبگانی خارج شود و مردم به عنوان محور اصلی در آن حضور داشته باشند.

حجت الاسلام برومند رازیانی افزود: در سال های گذشته بیشتر علما، روحانیون، استادان دانشگاه و نخبگان در برنامه های هفته وحدت حضور داشتند و تلاش شد با طراحی «مهمانی امت احمد»، مردم به عنوان میزبان و مهمان اصلی این مناسبت وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: این برنامه با هدف ایجاد فضایی شاد، خاطره انگیز و مردمی در هفته وحدت طراحی شد و تلاش شد زمان برگزاری آن نیز به گونه ای انتخاب شود که کمترین اختلال را در فعالیت روزمره، کسب وکار و تردد شهروندان ایجاد کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به روند توسعه این برنامه اظهار کرد: نخستین دوره «مهمانی امت احمد» در کردستان برگزار شد و در سال های بعد استان های دیگر نیز به این حرکت پیوستند؛ به گونه ای که سال گذشته حدود ۲۳ استان در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند و امسال نیز برنامه هایی با این عنوان در بیشتر استان ها و حتی برخی کشورهای دیگر برگزار شده است.

رازیانی تأکید کرد: این دستاورد حاصل فعالیت یک دستگاه دولتی نیست و سازمان تبلیغات اسلامی به تنهایی امکان برگزاری چنین اجتماع بزرگی را ندارد؛ آنچه این حرکت را به نتیجه رسانده، حضور و مشارکت داوطلبانه مردم و گروه های مردمی بوده است.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» گفت: امسال استقبال مردم افزایش یافت و نظم برنامه نیز بیشتر شد که نشان دهنده افزایش تجربه عوامل اجرایی و توانمندتر شدن مجموعه های مردمی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: این برنامه در شرایطی برگزار شد که کشور با مسائل و پیامدهای جنگ و محدودیت هایی در حوزه اعتبارات فرهنگی مواجه بود، اما مشارکت مردم موجب شد چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» با استقبال برگزار شود.