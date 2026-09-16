کردپرس
محسن رضایی و بافل طالبانی بر تقویت همکاری‌های امنیتی و اقتصادی تأکید کردند
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۲۱:۵۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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محسن رضایی و بافل طالبانی بر تقویت همکاری‌های امنیتی و اقتصادی تأکید کردند

سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی، ایجاد امنیت در مرزها و افزایش همکاری‌های اقتصادی، تاکید کرد.

به گزارش کردپرس، سرلشکر رضایی در این دیدار با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، نسبت به تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان هشدار داد. وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاری اقتصادی تاکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفت: «به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.»

بافل طالبانی نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مساله گروهک‌ها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.

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