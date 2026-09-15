قالیباف در دیدار با طالبانی: توطئه آمریکا برای اقدام علیه ایران از اقلیم شکست خورد
به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق که به تهران سفر کرده است بعدازظهر امروز سهشنبه 2026/9/15 با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
ایرنا نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ابتدای این دیدار، از جلال طالبانی، پدر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، به عنوان یکی از دوستان بسیار قدیمی و باوفای ایران یاد کرد و گفت: آقای جلال طالبانی چه در روزهای مبارزه، چه در روزهای بعد از پیروزی، چه در روزهای مجاهدت و جنگ و چه در ایام ریاست جمهوری مرد شریفی بود.
وی درباره تحمیل شکست به دشمن امریکایی و صهیونیستی در جنگ با ایران، اظهار کرد: در جنگی که امریکاییها شروع کردند، ملت بزرگ و نیروهای مسلح ما نشان دادند که چگونه از پس امریکا و رژیم صهیونیستی برمیآیند. شاید آمریکاییها هیچوقت فکر نمیکردند با چنین مقاوتی از جانب ایران و چنین شکستی در مقابل جمهوری اسلامی روبهرو شوند و همه شاهدند که آمریکاییها هم در حوزه نظامی و هم در حوزه سیاسی شکست خوردند.
قالیباف خاطرنشان کرد: البته امریکاییها هیچوقت دست از توطئهها، دیکتاتوری و دسیسههای خود برنمیدارند و در این شرایط باید روابط و تعاملات ما مخصوصاً با کشورهای همسایه در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در حد اعلای خود باشد که طبیعتاً در رابطه با اقلیم کرستان عراق هم اینگونه است.
رئیس قوه مقننه ایران با اشاره به تحرکات برخی گروهکهای تجزیهطلب در نزدیکی مرزهای ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه؛ گفت: در جنگ ۴۰ روزه امریکاییها طمع داشتند که از سمت اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی و نظامی علیه ایران انجام دهند؛ اما با کمک دوستان شما در اقلیم و عکسالعمل به موقع نیروهای مسلح ایران این توطئه دشمن شکست خورد. از این رو باید تلاش کنیم هم در حوزه امنیتی و هم اقتصادی ارتباطاتمان را بیشتر از گذشته توسعه دهیم.
وی افزود: البته امریکاییها و رژیم صهیونیستی همیشه به دنبال این هستند بین همسایگان مخصوصاً بین ایران و عراق اختلاف ایجاد کنند؛ بهویژه در شرایط حاضر که مجبور شدند هم سرزمین و هم آسمان عراق را ترک کنند؛ حتما به دنبال دسیسه و اختلافانگیزی در منطقه هستند؛ لذا باید با ارتباطات نزدیک و اعتماد به یکدیگر اجازه چنین تنشهایی را ندهیم و حواسمان باشد تحت تأثیر اقدامات شیطانی از جانب امریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگیریم.
قالیباف در پایان بار دیگر ضمن ابراز خشنودی از حضور رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق و هیات همراه او در ایران و مجلس شورای اسلامی؛ ابراز امیدواری کرد این سفر موجب توسعه بیشتر روابط اقتصادی، امنیتی و سیاسی بین دو کشور شود.
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز هدف از این دیدار را گفتوگو برای همکاری در موضوعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق خواند و گفت: امروز اتحادیه میهنی کردستان در عراق بسیار قوی شده و به همان اتحادیهای برگشته است که جلال طالبانی رهبری میکرد.
رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به کمکهای ایران به اقلیم کردستان در شرایط سخت و جنگ، ادامه داد: جمهوری اسلامی همواره پشتیبان و حامی ما بوده لذا جنگ و سختی شما را جنگ و سختی خود و پیروزی شما را پیروزی خود می دانیم.
طالبانی با تاکید بر این که اجازه نمی دهیم اقلیم کردستان عراق، محلی برای ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد گفت: برای عمل به توافق امنیتی بین دو کشور ایران و عراق و توسعه روابط آمادگی کامل داریم.
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