حضور ٣ هزار بال فلامینگو در تالاب بینالمللی کانیبرازان مهاباد
به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی در این باره در جمع خبرنگاران افزود: کانیبرازان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر در شمالغرب کشور است و در روزهای اخیر فلامینگوها در بخشهای مختلف این تالاب مشاهده و ثبت شدهاند.
او افزود: حضور این تعداد فلامینگو، اهمیت تالاب کانیبرازان را بهعنوان محل تغذیه و استراحت پرندگان مهاجر نشان میدهد و حفاظت از منابع آبی و زیستگاههای اطراف تالاب برای تداوم حضور پرندگان ضروری است.
سلیمانی تأکید کرد: با افزایش حضور پرندگان مهاجر، لازم است از نزدیکشدن به محل تجمع آنها، ایجاد مزاحمت، شکار و صید و هرگونه فعالیتی که آرامش پرندگان و شرایط زیستگاه را مختل میکند، خودداری شود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: وضعیت عمومی پرندگان موجود در منطقه از نظر بروز علائم بیماری، تلفات احتمالی، رفتارهای غیرطبیعی و تراکم جمعیتی بهصورت دقیق پایش شده است.
سلیمانی در پایان از گردشگران، عکاسان و ساکنان روستاهای اطراف خواست برای حفظ آرامش پرندگان، از تردد غیرضروری در حاشیه تالاب و ایجاد مزاحمت برای فلامینگوهای مهاجر خودداری کنند.
تالاب کانیبرازان با وسعت بیش از ۹۰۰ هکتار، یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر در شمالغرب کشور است و تاکنون بیش از ۱۸۰ گونه پرنده در آن شناسایی شده است. این تالاب در حدود ۳۰ کیلومتری مهاباد قرار دارد و در کنوانسیون بینالمللی رامسر نیز به ثبت رسیده و عنوان بهشت پرندگان به آن اختصاص داده شده است/.
دیدگاه کاربران