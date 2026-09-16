بافل طالبانی به پزشکیان: تمام تلاش خود را برای آرام کردن اوضاع به کار میگیریم
به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در تهران با مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، دیدار و درباره روابط میان اقلیم کردستان، عراق و جمهوری اسلامی ایران و همچنین آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه گفتوگو کرد.
در این دیدار که با حضور هیئت عالیرتبه اتحادیه میهنی کردستان برگزار شد، روابط تاریخی و فرهنگی میان اقلیم کردستان، عراق و جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
بافل طالبانی در این دیدار بر تقویت پایههای دوستی و روابط میان دو طرف بر اساس منافع مشترک و حسن همجواری تأکید کرد.
رئیس اتحادیه میهنی کردستان همچنین با اشاره به اهمیت حفظ ثبات در منطقه گفت که حفظ ثبات به نفع همه طرفهاست و افزود: «تمام تلاش خود را برای آرام کردن اوضاع انجام میدهیم، زیرا بیثباتی به امنیت و زندگی شهروندان آسیب میرساند.»
از سوی دیگر، مسعود پزشکیان از نقش مثبت و مؤثر بافل طالبانی در آرام کردن تنشها و کاهش پیچیدگیهای موجود قدردانی کرد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به هممرزی ایران و اقلیم کردستان گفت: «با شما هممرز هستیم و برای ما مهم است که روابطمان بر پایه حسن همجواری و احترام متقابل توسعه یابد.»
در این دیدار همچنین بر اهمیت تداوم روابط دوستانه و همکاری میان دو طرف با هدف حفظ ثبات و گسترش مناسبات تأکید شد.
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