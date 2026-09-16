کردپرس
بافل طالبانی به پزشکیان: تمام تلاش خود را برای آرام کردن اوضاع به کار می‌گیریم
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۹:۳۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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بافل طالبانی به پزشکیان: تمام تلاش خود را برای آرام کردن اوضاع به کار می‌گیریم

بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در تهران بر تقویت روابط بر پایه منافع مشترک و حسن همجواری تأکید کرد و گفت: «تمام تلاش خود را برای آرام کردن اوضاع انجام می‌دهیم.»

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دیدار و درباره روابط میان اقلیم کردستان، عراق و جمهوری اسلامی ایران و همچنین آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با حضور هیئت عالی‌رتبه اتحادیه میهنی کردستان برگزار شد، روابط تاریخی و فرهنگی میان اقلیم کردستان، عراق و جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

بافل طالبانی در این دیدار بر تقویت پایه‌های دوستی و روابط میان دو طرف بر اساس منافع مشترک و حسن همجواری تأکید کرد.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان همچنین با اشاره به اهمیت حفظ ثبات در منطقه گفت که حفظ ثبات به نفع همه طرف‌هاست و افزود: «تمام تلاش خود را برای آرام کردن اوضاع انجام می‌دهیم، زیرا بی‌ثباتی به امنیت و زندگی شهروندان آسیب می‌رساند.»

از سوی دیگر، مسعود پزشکیان از نقش مثبت و مؤثر بافل طالبانی در آرام کردن تنش‌ها و کاهش پیچیدگی‌های موجود قدردانی کرد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به هم‌مرزی ایران و اقلیم کردستان گفت: «با شما هم‌مرز هستیم و برای ما مهم است که روابط‌مان بر پایه حسن همجواری و احترام متقابل توسعه یابد.»

در این دیدار همچنین بر اهمیت تداوم روابط دوستانه و همکاری میان دو طرف با هدف حفظ ثبات و گسترش مناسبات تأکید شد.

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قل

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