سرویس سوریه - عبدالله اوجالان در دیدار با هیئت امرالی دم پارتی، تحولات اخیر در کردستان سوریه را «تحریک‌آمیز» و در راستای ضربه زدن به روند گفت‌وگو ارزیابی کرد و خواستار توقف فوری این اقدامات شد.

به گزارش کردپرس، «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK) در آخرین دیدار خود با هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در جزیره امرالی، تحولات اخیر در کردستان سوریبه را «تحریک‌آمیز» توصیف کرده و خواستار توقف فوری اقداماتی شده است که به گفته او روند گفت‌وگو را هدف قرار می‌دهند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، اوجالان در ۱۳ سپتامبر با هیئت امرالی دم پارتی متشکل از پروین بولدان و مدحت سنجر، نمایندگان پارلمان، و فائق اوزگور ارول، وکیل، دیدار کرده است.

بر اساس اطلاعات منابع نزدیک به روند گفت‌وگو، اوجالان در این دیدار درباره حوادث اخیر در کردستان سوریه گفت این تحولات را باید در چارچوب تحریک و تلاش برای ضربه زدن به زمینه گفت‌وگو ارزیابی کرد. او در این باره اظهار کرده است: «جوانی را به شکل وحشیانه می‌کشید و سپس آن را بهانه‌ای برای ورود به شهر قرار می‌دهید. این یک تحریک است. این خرابکاری علیه زمینه گفت‌وگو باید فوراً متوقف شود.»

اوجالان همچنین درباره نگرانی‌های علویان در ارتباط با مباحث مطرح‌شده پیرامون ادریس بدلیسی اظهارنظر کرده است. به گفته منابع مطلع، او تأکید کرده است که یادآوری توافق ادریس بدلیسی با امیران سنی به معنای احیای همان توافق با تمام کاستی‌های آن نیست، بلکه باید مناسبات گذشته را بر اساس منافع مردم و باورهای مختلف از نو تعریف کرد.

او همچنین با اشاره به نگرانی‌های علویان، بر ضرورت توجه جدی به خاطرات و تجارب تاریخی آنان تأکید کرده و گفته است هدف این نیست که علویان در میان جامعه سنی ادغام شوند، بلکه کُردها و علویان باید با حفظ هویت و ویژگی‌های خود، به عناصر سازنده یک توافق دموکراتیک تبدیل شوند. اوجالان این رویکرد را توافق میان مردم، بر پایه برابری و آزادی، توصیف کرده و بر اهمیت «رنسانس علویان» در شکل‌گیری آینده‌ای مشترک و دموکراتیک تأکید کرده است.

اوجالان در این دیدار همچنین درگذشت مهدی زانا، سیاستمدار کُرد، را تسلیت گفته است. مهدی زانا ۲۹ آگوست بر اثر بیماری انسداد مزمن ریه (COPD) درگذشت. اوجالان ضمن ابراز همدردی با لیلا زانا و خانواده مهدی زانا، از تلاش‌های او برای تبدیل شدن اراده مردم در ساختارهای مدیریت محلی یاد کرده و از درگذشت وی ابراز تأسف کرده است.