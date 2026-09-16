خبر نویسنده: 3249 ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۷:۳۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
آزادی ۴۹ عضو SDF از بازداشت دولت موقت سوریه
سرویس سوریه - ۴۹ تن از نیروهای SDF که در بازداشت دولت موقت سوریه بودند، آزاد شدند.
به گزارش کردپرس، ۴۹ تن از نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) که از سوی دولت موقت سوریه بازداشت شده بودند، امروز ۱۶ سپتامبر آزاد شدند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، با وجود آزادی این افراد، همچنان شماری از نیروهای SDF در بازداشت دولت موقت سوریه به سر میبرند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، ۴۹ عضو SDF امروز آزاد شده و از محل بازداشت خارج شدند. منابع نزدیک به این موضوع جزئیات بیشتری درباره دلایل بازداشت یا روند آزادی آنها منتشر نکردهاند.
پیش از این نیز در ۲۶ ژوئن، دو تن از نیروهای SDF به نامهای دیار حسین محمود و حسن نواف از سوی دولت موقت سوریه آزاد شده بودند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هنوز شمار دیگری از نیروهای SDF در بازداشت دولت موقت سوریه قرار دارند و وضعیت آنها مشخص نشده است.
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