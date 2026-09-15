اهداف سفر بافل طالبانی به ایران؛ از روابط اقتصادی تا هماهنگی امنیتی
به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، صبح روز سهشنبه 15 سپتامبر در رأس هیأتی عالیرتبه از این حزب و به دعوت رسمی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، وارد تهران شد.
بر اساس اطلاعات رسانه خبری خندان از یک منبع مطلع، یکی از اهداف اصلی سفر هیأت اتحادیه میهنی کردستان به تهران، بهبود روابط میان این حزب و جمهوری اسلامی ایران است؛ بهویژه پس از تحولات اخیر منطقه که طی آن چندین منطقه حساس و مهم در سلیمانیه و اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی و موشکی ایران قرار گرفت.
این منبع گفته است پس از موضعگیری تند بافل طالبانی در واکنش به این حملات، عباس عراقچی برای رفع نگرانیها با وی تماس گرفته و رسماً از او برای سفر به تهران دعوت کرده است و سفر امروز بافل طالبانی نیز در پاسخ به این دعوت رسمی انجام شده است.
به گفته منبع خەندان، توسعه روابط اقتصادی و تجاری نیز یکی دیگر از اهداف سفر بافل طالبانی و هیأت همراه او به تهران است؛ بهویژه با توجه به گستردگی مبادلات تجاری میان سلیمانیه و اقلیم کردستان با ایران.
این منبع همچنین اعلام کرده است که همکاری و هماهنگی امنیتی بخشی از دستورکار سفر است و این موضوع با هدف رفع نگرانیهای ایران و توقف حملات این کشور علیه اقلیم کردستان، بهویژه مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی، دنبال میشود.
او در این باره به خەندان گفته است: «همکاری و هماهنگی امنیتی بخشی از دستورکار این سفر است و در راستای رفع نگرانیهای ایران و توقف تجاوزات این کشور علیه اقلیم کردستان، بهویژه مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی، انجام میشود.»
خەندان در بخش دیگری از گزارش خود به روابط دیرینه جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه میهنی کردستان اشاره کرده و جلال طالبانی، رئیس فقید این حزب، را از چهرههای نزدیک به تهران دانسته است. این گزارش همچنین یادآوری میکند که جلال طالبانی در دوره ریاستجمهوری عراق توانسته بود ایران و آمریکا را برای گفتوگو پشت یک میز گرد هم آورد.
هیأت همراه بافل طالبانی شامل درباز کسرت رسول، مسئول دفتر سیاسی و مسئول روابط عمومی اتحادیه میهنی، عماد احمد، دارو شیخ نوری، شیخ احمد حمهکریم، عضو دفتر سیاسی، و جلال شیخ ناجی، رئیس آژانس حفاظت و اطلاعات، است.
دیدگاه کاربران