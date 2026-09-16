پیش بینی اعتبار یک هزار و ۷۷۲ میلیارد ریالی برای دو طرح راهسازی کردستان از محل مالیات

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: در قالب طرح «نشان دار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵، یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال برای تأمین اعتبار ۲ پروژه مهم راهسازی استان پیش بینی شده است.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در قالب طرح «نشان دار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵، ۲ پروژه مهم حوزه راه کردستان در اولویت تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی قرار گرفته اند.

وی افزود: برای پروژه بهسازی راه اصلی سنندج-مریوان-باشماق ۹۶۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال و برای بخش استانی کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده میاندوآب-کرمانشاه نیز ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان هدف از اجرای طرح «نشان دار کردن مالیات» را افزایش شفافیت در محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و هدایت بخشی از این منابع به سمت پروژه های اولویت دار و مورد نیاز جامعه عنوان کرد.

فعله گری گفت: این طرح زمینه ای فراهم می کند تا ارتباط میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی برای مؤدیان و مردم ملموس تر شود.

وی ادامه داد: علاوه بر پروژه های حوزه راه، طرح های مختلفی در بخش های فرهنگی، آب، آموزش و فاضلاب استان نیز از ظرفیت طرح «نشان دار کردن مالیات» بهره مند شده اند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان از احداث مجتمع فرهنگی-هنری سنندج، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره به عنوان بخشی از این طرح ها نام برد.

فعله گری بیان کرد: «نشان دار کردن مالیات» زمینه مشارکت مؤدیان در هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه های اولویت دار و توسعه زیرساخت های مورد نیاز استان و کشور را فراهم می کند و موجب می شود آثار پرداخت مالیات در اجرای طرح های عمرانی و خدماتی برای مردم محسوس تر شود.