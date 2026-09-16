پاییز کردستان در مسیر بارش های بیشتر و دمای بالاتر

سرویس کردستان - پاییز ۱۴۰۵ برای کردستان در حالی آغاز می شود که چشم اندازهای فصلی از احتمال افزایش بارش ها در کنار افزایش دمای هوا حکایت دارد؛ شرایطی که می تواند همزمان فرصت هایی برای تقویت منابع آبی و نگرانی هایی درباره کاهش ذخیره برفی ارتفاعات و افزایش روان آب و سیلاب ایجاد کند.

به گزارش کرد پرس، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی کردستان، بررسی پیش بینی های فصلی نشان می دهد فعالیت سامانه های بارشی در کردستان ممکن است امسال زودتر از سال گذشته آغاز شود و بازه اواخر مهر تا اواسط آذرماه به عنوان دوره اوج فعالیت سامانه های بارشی در استان مطرح است.

در این چشم انداز، احتمال بارش های فراتر از نرمال در استان وجود دارد و شرایط اقلیمی و برخی شاخص های جوی می تواند زمینه فعالیت سامانه های بارشی در غرب و شمال غرب کشور را فراهم کند. همچنین انتظار می رود بارش های حدی و سیستماتیک پاییزی از حدود هفته سوم تا چهارم مهرماه در مناطق غربی و شمال غربی کشور آغاز شود.

بارش بیشتر لزوماً به معنای ذخیره آبی بیشتر نیست

یکی از ویژگی های قابل توجه پاییز امسال، همزمانی احتمال افزایش بارش با افزایش دماست. بر اساس چشم انداز ارائه شده، میانگین دمای کردستان در پاییز ۱۴۰۵ می تواند حدود نیم تا یک ونیم درجه سانتی گراد بالاتر از نرمال باشد.

افزایش دما تنها به تغییر میانگین دمایی استان محدود نمی شود و می تواند بر نوع بارش نیز اثر بگذارد. در چنین شرایطی، سهم بارش های برفی در ارتفاعات کاهش می یابد و بخش بیشتری از بارش ها به صورت باران دریافت می شود.

این تغییر برای استانی مانند کردستان که ارتفاعات آن بخشی از ذخایر آبی را به شکل برف در خود نگه می دارد، اهمیت دارد. کاهش ذخیره برفی می تواند در ادامه بر منابع آبی و تغذیه آبخوان ها اثرگذار باشد. از این رو، میزان بارش به تنهایی معیار کافی برای ارزیابی وضعیت منابع آب نیست و نوع بارش، زمان وقوع و نحوه توزیع آن نیز اهمیت دارد.

از بارش های مفید تا بارش های مخاطره آمیز

بارش های بیشتر در صورت توزیع مناسب زمانی و مکانی می تواند بخشی از کمبودهای منابع آبی سال های گذشته را جبران و به تقویت ذخایر آبی استان کمک کند، اما افزایش بارش به خودی خود به معنای کاهش همه مخاطرات نیست.

بارش های شدید و کوتاه مدت، به ویژه اگر در مدت زمان کم حجم زیادی از بارندگی را وارد حوضه های آبریز کند، می تواند به شکل گیری روان آب و سیلاب در برخی مناطق منجر شود. به همین دلیل، در کنار انتظار برای بارش های بیشتر، آمادگی برای مدیریت پیامدهای بارش های سنگین نیز اهمیت پیدا می کند.

پاکسازی و لایروبی مسیل ها و رودخانه ها، آمادگی سدها برای مدیریت روان آب و رصد مستمر هشدارهای هواشناسی از جمله اقداماتی است که پیش از ورود به دوره بارش های پاییزی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

کشاورزی در انتظار نخستین بارش مؤثر

تغییر زمان آغاز بارش های پاییزی می تواند برای بخش کشاورزی نیز اهمیت داشته باشد. زمان بندی کشت پاییزه در کردستان تا حد زیادی به زمان وقوع نخستین بارش مؤثر و شرایط رطوبتی خاک وابسته است.

در چنین شرایطی، استفاده از اطلاعات به روز هواشناسی می تواند به کشاورزان در انتخاب زمان مناسب کشت کمک کند. پیش بینی فصلی تصویری کلی از روند احتمالی فصل ارائه می دهد، اما برای تصمیم گیری های کوتاه مدت، اطلاعیه ها و هشدارهای روزآمد هواشناسی اهمیت بیشتری دارند.

ال نینو و پیچیدگی پیش بینی های فصلی

یکی از عوامل مورد توجه در چشم انداز جوی پاییز، پدیده ال نینو است؛ پدیده ای طبیعی که با تغییر در الگوهای باد و جریان های اقیانوسی می تواند بر سامانه های جوی مناطق مختلف جهان اثر بگذارد.

با این حال، رفتار سامانه های جوی و توزیع بارش در مقیاس محلی و کوتاه مدت پیچیدگی بیشتری دارد و به همین دلیل پیش بینی فصلی را نمی توان به عنوان پیش بینی دقیق وضعیت هوا در یک روز یا هفته مشخص در نظر گرفت.

بر این اساس، چشم انداز بارشی پاییز کردستان بیشتر تصویری از روند احتمالی فصل ارائه می کند و با نزدیک شدن به زمان وقوع سامانه ها، پیش بینی های کوتاه مدت و میان مدت می توانند جزئیات دقیق تری از زمان، شدت و محل بارش ها ارائه دهند.

ضرورت توجه به منابع رسمی

همزمان با نزدیک شدن به فصل بارش، انتشار اطلاعات جوی در فضای مجازی نیز افزایش می یابد. تفاوت میان پیش بینی های معتبر و مطالب غیرکارشناسی اهمیت زیادی دارد، زیرا اعداد و پیش بینی های اغراق آمیز می تواند موجب نگرانی یا سردرگمی شهروندان شود.

برای کردستان، پاییز پیش رو می تواند فصل متفاوتی از نظر بارش و دما باشد؛ فصلی که در آن احتمال بارش های فراتر از نرمال با افزایش دما همراه شده است. نتیجه نهایی این شرایط به میزان، زمان و نوع بارش ها وابسته خواهد بود.

اگر بارش ها در زمان و مکان مناسب و با شدت قابل مدیریت رخ دهند، می توانند به بهبود وضعیت منابع آبی کمک کنند؛ اما بارش های سنگین و کوتاه مدت، همزمان ضرورت آمادگی در برابر روان آب و سیلاب را افزایش می دهد. از سوی دیگر، افزایش دما می تواند سهم برف از بارش های پاییزی را کاهش دهد و اهمیت مدیریت منابع آب و پایش وضعیت ارتفاعات را دوچندان کند.