۱۹ مدرسه تخریبی سنندج در اولویت تعیین تکلیف قرار گرفت

سرویس کردستان - فرماندار سنندج با اشاره به اختصاص ۸۳ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فضاهای آموزشی این شهرستان گفت: تعیین تکلیف ۱۹ مدرسه تخریبی و پرخطر و تأمین امکانات آموزشی در مناطق روستایی باید در اولویت برنامه های شهرستان قرار گیرد.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان سنندج اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، تحقق عدالت آموزشی و حفظ مدارس روستایی از موضوعات مهمی است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: رفع مشکلات مدارس تخریبی و پرخطر، تأمین امکانات آموزشی در روستاهای دورافتاده و بازنگری در سیاست های آموزشی متناسب با تحولات جمعیتی، نیازمند برنامه ریزی و اقدام عملی دستگاه های اجرایی است.

فرماندار سنندج با اشاره به بازگشایی مدارس پس از حدود هفت ماه آموزش مجازی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی، بر اهمیت ازسرگیری آموزش حضوری تأکید کرد و گفت: با توجه به جمعیت حدود ۱۳۰ هزار نفری دانش آموزان شهرستان، تحقق اهداف آموزشی نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی است.

سجادی با اشاره به وجود ۱۹ مدرسه تخریبی و پرخطر در شهرستان سنندج، خواستار تعیین تکلیف فوری این مدارس شد و اظهار کرد: برای نوسازی و بازسازی این واحدهای آموزشی باید از ظرفیت اعتبارات ملی و منابع حاصل از مولدسازی استفاده شود.

وی از اختصاص ۸۳ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات شهرستانی برای مدرسه سازی خبر داد و بر ضرورت شفاف سازی منابع مرتبط با سفر رئیس جمهور و نهضت مدرسه سازی تأکید کرد.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی بخشنامه های آموزشی متناسب با تحولات جمعیتی تأکید کرد و گفت: حفظ مدارس روستایی از سیاست های مهم برای جلوگیری از مهاجرت خانواده ها و کمک به پایداری جمعیت روستاهاست.

وی در پایان خواستار استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی، اعتبارات ملی و مشارکت های مردمی برای رفع مشکلات فضاهای آموزشی شهرستان سنندج شد.