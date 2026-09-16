افزایش تعداد و ماندگاری پرندگان در دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری
حجت جباری در گفت و گویی خبری افزود: فلامینگوها و کاکاییها به عنوان بخشی از پرندگان این اکوسیستم و حاشیه دریاچه ارومیه، امسال به دلیل فراهم بودن شرایط مناسب تغذیهای و دسترسی به آرتمیا، جوجهآوری مطلوبتری نسبت به سالهای گذشته داشتند.
وی ادامه داد: شرایط زیستگاهی جزایر دریاچه ارومیه امسال نسبت به چند سال اخیر بسیار ارتقا یافته و پوشش گیاهی در اطراف آن که شامل پوشش علفی و پسته وحشی و بنه است، شرایط مطلوبی دارد که همه زمینه ساز حضور پرندگان و امنیت برای حیات وحش منطقه است.
جباری با اشاره به اینکه مناطق باتلاقی مهمترین مکان برای جوجه آوری و زیست فلامینگوها و برخی پرندگان آبزی و کنار آبزی است، اظهار کرد: ضلع جنوبی دریاچه ارومیه و تالابهای شهرستان نقده یکی از مکانهای مورد علاقه فلامینگوها است.
وی با بیان اینکه علاوه برخود دریاچه وضعیت جزایر هم مطلوب بوده و در بررسی انجام شده وضعیت آب انبارها خوب ارزیابی شده است، خاطرنشان کرد: بارندگیهای اخیر باعث شده تا شرایط ذخیرهسازی آب هم بهینه باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: این استان در مهاجرت نخست پرندگان در بهار و پاییز از کریدورهای مهم تلقی میشود و پرندگان بعد از حضور در این منطقه به تدریج به نقاط غربی، مدیترانهای و شمال آفریقا کوچ میکنند.
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