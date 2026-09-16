کشاورزان سردشتی ٣ هزار تن سماق دیم برداشت کردند

به گزارش کردپرس، احمد علی‌پور اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات این شهرستان به کشت سماق اختصاص یافته است که ۹۰ درصد آن به صورت دیم و ۱۰ درصد به صورت آبی است.

او افزود: مساعد بودن شرایط آب‌وهوایی و بارش‌های مناسب بهاره موجب شده تا میزان برداشت محصول نسبت به سال گذشته دو برابر شود.

علی‌پور با اشاره به میانگین برداشت ۲ تن در هر هکتار تاکید کرد که ویژگی بارز محصول این منطقه، «رقم قهوه‌ای» است که به صورت دسته‌جمعی و سنتی برداشت می‌شود.

وی همچنین افزود: علاوه بر مزایای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، کشت درختچه‌های سماق با جذب آب باران و برف، نقش مؤثری در جلوگیری از فرسایش خاک و رانش زمین در این منطقه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سردشت تصریح کرد: بخش عمده‌ای از تولید سماق سردشت پس از تأمین نیاز داخلی، از طریق مرز کیله به کشورهای عراق و ترکیه صادر می‌شود که این امر موجب افزایش قیمت و تمایل بیشتر کشاورزان به توسعه کشت این محصول شده است.