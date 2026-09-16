۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز کردستانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند

سرویس کردستان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان گفت: ۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در این استان تحت پوشش این نهاد قرار دارند و برای تأمین نیازهای تحصیلی آنان، جشن عاطفه ها در سه مرحله برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در حاشیه برپایی پایگاه جشن عاطفه ها در میدان آزادی سنندج، اظهار کرد: جشن عاطفه ها با هدف تأمین نیازهای اولیه دانش آموزان و با شعار «آینده ساز باشیم» برگزار می شود.

وی افزود: تأمین نوشت افزار، کیف، کفش و پوشاک مورد نیاز دانش آموزان از اهداف برگزاری این جشن است تا بخشی از نیازهای تحصیلی و معیشتی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد تأمین شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ادامه داد: سال گذشته برای ۲۵ هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد بسته های لوازم التحریر تهیه و حدود ۲۲ میلیارد تومان کمک مؤمنانه در سطح استان جمع آوری شد که برای تأمین نوشت افزار دانش آموزان هزینه شد.

طوسی یادآور شد: میزان تحقق برنامه جشن عاطفه ها در سال گذشته به حدود ۱۲۰ درصد رسید و عملکرد این طرح نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز ۵۴ درصد افزایش داشت.

وی گفت: امسال جشن عاطفه ها در سه مرحله برگزار می شود که مرحله نخست آن امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور در میدان های اصلی شهرستان های استان و با استقرار پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی آغاز شده است.

وی افزود: روز جمعه ۲۷ شهریور نیز در مصلاهای نماز جمعه استان پایگاه های جمع آوری کمک های مؤمنانه برپا خواهد شد.

برپایی پایگاه های جشن عاطفه ها در مدارس

طوسی بیان کرد: با هماهنگی آموزش و پرورش استان کردستان، در هفته نخست مهرماه نیز پایگاه های جشن عاطفه ها در مدارس استان برپا می شود.

وی با اشاره به تهیه ۳۷ هزار بسته نوشت افزار تاکنون اظهار کرد: این بسته ها با کمک های جمع آوری شده تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و برنامه ریزی لازم برای تأمین نوشت افزار سایر دانش آموزان تحت پوشش نیز انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ابراز امیدواری کرد منابع مورد نیاز طی روزهای آینده تأمین شود تا پیش از بازگشایی مدارس، نوشت افزار سایر دانش آموزان نیز تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

طوسی از همراهی مردم و خیران استان در تأمین نیازهای دانش آموزان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم امسال نیز با مشارکت مردم و خیران، نیازهای تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش تأمین شود.