بازتاب بین المللی وارتوسل؛ دستاورد سلول درمانی پژوهشگاه رویان در یک پلتفرم تخصصی جهانی

پلتفرم بین المللی MedPath، فعال در حوزه اطلاعات پزشکی، کارآزمایی های بالینی و فناوری های سلامت، در گزارشی به توسعه و تأیید درمان سلولی «وارتوسل» (WhartoCell) توسط پژوهشگاه رویان پرداخت.

در این گزارش، وارتوسل به عنوان یک فرآورده سلولی آلوژنیک و آماده مصرف (Off-the-Shelf) مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف معرفی شده است؛ محصولی که با هدف توسعه رویکردهای نوین سلول درمانی در درمان بیماری های مفصلی و آرتروز توسعه یافته است.

MedPath که یک پلتفرم تخصصی بین المللی در حوزه اطلاعات سلامت و کشف و تحلیل داده های کارآزمایی های بالینی است، در گزارش خود به مسیر توسعه وارتوسل در ایران و نقش پژوهشگاه رویان در این دستاورد علمی و فناورانه پرداخته است. این پلتفرم اطلاعات کارآزمایی های بالینی و داده های حوزه سلامت را از منابع مختلف علمی و ثبت های بین المللی گردآوری و ساختاربندی می کند.

وارتوسل؛ حاصل مسیر پژوهش تا درمان

توسعه وارتوسل نمونه ای از رویکرد پژوهشگاه رویان در تبدیل دستاوردهای پژوهشی علوم سلولی و مولکولی به فناوری های کاربردی و محصولات نوین پزشکی است؛ مسیری که از پژوهش های بنیادی آغاز شده و با انجام مطالعات پیش بالینی و بالینی، توسعه فرآیند تولید و طی مسیرهای نظارتی، به مرحله کاربرد درمانی نزدیک شده است.

این دستاورد همچنین نشان دهنده ظرفیت پژوهشگاه رویان در توسعه فناوری های پیشرفته سلولی و حرکت از تولید دانش به سمت توسعه محصولات سلول درمانی با قابلیت استفاده در مقیاس بالینی است.

بازتاب جهانی توانمندی های سلول درمانی ایران

لطفی پناه، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه رویان در اینباره گفت: انتشار این گزارش در یک پلتفرم تخصصی بین المللی حوزه سلامت، در کنار فعالیت های علمی و پژوهشی پژوهشگاه رویان، بیانگر افزایش حضور دستاوردهای علمی ایران در فضای بین المللی علوم پزشکی و فناوری های نوین سلامت است.

وی ادامه داد: رویان در بیش از سه دهه فعالیت خود، یکی از مراکز پیشرو کشور در حوزه های پزشکی تولیدمثل، سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی و زیست فناوری بوده و تلاش کرده است مسیر «پژوهش، فناوری و ارائه خدمت» را به صورت یک زنجیره به هم پیوسته دنبال کند.

بازتاب دستاورد وارتوسل به عنوان یک محصول سلولی در منابع و پلتفرم های تخصصی بین المللی همچون MedPath، فرصتی برای معرفی ظرفیت های علمی و فناورانه کشور و تقویت ارتباط پژوهشگاه رویان با جامعه علمی و فناورانه جهان به شمار می رود.