به گزارش به گزارش کردپرس، خالد رحمانی اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌های کشاورزی و ارائه خدمات به بهره‌برداران، اصلاح قدرت برق ۳۵۰ حلقه چاه کشاورزی در سامانه ساماب انجام شده و همچنین طی دو ماه اخیر ۱۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

مدیر منابع آب شهرستان مهاباد ادامه داد: طی همین مدت، ۱۰۲ فقره پروانه بهره‌برداری تمدید و ۱۰ دستگاه کنتور نیز نصب شده است. علاوه بر این، ۱۷۰ مورد از سایر خدمات مرتبط با منابع آب زیرزمینی به بهره‌برداران و متقاضیان ارائه شده است.

او در ادامه گفت: عملیات لایروبی رودخانه فصلی داخل شهر مهاباد نیز به طول حدود یک کیلومتر توسط شهرداری مهاباد و با نظارت و همکاری مدیریت منابع آب شهرستان انجام شده است.

رحمانی افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی و لایروبی مسیر رودخانه‌ها می‌تواند در افزایش ظرفیت عبور جریان، کاهش موانع موجود در بستر و ارتقای ایمنی مناطق شهری مؤثر باشد. این اقدامات همچنین با بهبود شرایط عبور جریان در رودخانه‌ها، در چارچوب برنامه‌های مدیریت منابع آب و تقویت مسیرهای انتقال آب به سمت دریاچه ارومیه قابل توجه است.

مدیر منابع آب شهرستان مهاباد همچنین از تداوم برنامه تأمین و توزیع حقابه کشاورزی اراضی پایاب سد مهاباد خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری، تأمین و توزیع حقابه حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد مهاباد در دستور کار قرار گرفته و این فرآیند با نظارت مستمر مدیریت منابع آب شهرستان انجام می‌شود.

رحمانی در ادامه به عملکرد نیروگاه برق‌آبی سد مهاباد اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۴ هزار مگاوات‌ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه برق‌آبی سد مهاباد تولید شده است.

او افزود: ظرفیت تولید برق‌آبی در کنار نقش اصلی سد مهاباد در مدیریت و تنظیم منابع آب، بیانگر اهمیت بهره‌برداری چندمنظوره و بهینه از تأسیسات آبی شهرستان است.

مدیر منابع آب شهرستان مهاباد در پایان گفت: حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌ها، تأمین و توزیع مناسب حقابه کشاورزی و استفاده بهینه از ظرفیت تأسیسات آبی از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت است که با جدیت دنبال می‌شود و مجموعه این اقدامات در چارچوب مدیریت پایدار منابع آب و در راستای حفاظت از منابع آبی و کمک به روند احیای دریاچه ارومیه انجام می‌شود.



