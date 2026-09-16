خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 25ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۴:۱۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 25ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 25ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی افزایش تعداد و ماندگاری پرندگان در دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری خبر بعدی تولید بیش از ۱۴ هزار مگاواتساعت برق از نیروگاه برقآبی سد مهاباد
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