۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس کردستان توزیع می شود

سرویس کردستان - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان گفت: همزمان با اجرای طرح «مهر با نشاط»، ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس ۱۶ منطقه آموزشی استان توزیع می شود.

به گزارش کرد پرس، افشین خوشگوار در مراسم آغاز توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس کردستان، اظهار کرد: این تجهیزات با هدف آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و ایجاد محیطی بانشاط و پویا در اختیار مدارس استان قرار می گیرد.

وی افزود: امسال با شرایط و چالش های مختلفی مواجه بودیم، اما فعالیت های حوزه تعلیم و تربیت به ویژه در بخش تربیت بدنی و سلامت نباید متوقف شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: این تجهیزات شامل ۳۸ هزار قلم کالای ورزشی، یک هزار و ۵۴۵ بسته ورزشی تخصصی و ۲ هزار بسته سلامت است که متناسب با نیاز مدارس در مناطق مختلف استان توزیع خواهد شد.

خوشگوار با اشاره به تقویت زیرساخت های سلامت مدارس گفت: ۲۰۰ قلم کالای ویژه برای تجهیز و ارتقای ۲۷ اتاق سلامت در مناطق مختلف استان اختصاص یافته است.

وی هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی عنوان کرد و افزود: تلاش آموزش و پرورش این است که دانش آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد، پویا و بانشاط آغاز کنند.

افزایش سرانه فضای ورزشی مدارس کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این مراسم گفت: بیش از ۳.۲ همت اعتبار در حوزه فضاهای آموزشی جذب شده که موجب توسعه زیرساخت های آموزشی استان شده است.

سیدفواد حسینی اظهار کرد: همه ظرفیت های استان برای آغاز سال تحصیلی با نشاط و فراهم کردن محیطی مناسب برای حضور دانش آموزان به کار گرفته شده است.

وی افزود: در حوزه فضاهای ورزشی نیز سرانه فضای ورزشی دانش آموزان از ۲۷ صدم مترمربع به ۵۴ صدم مترمربع افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش مدرسه در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی گفت: مدرسه نقطه آغاز پرورش ورزشکاران قهرمان است و باید از ظرفیت مدارس برای شناسایی استعدادهای ورزشی و هدایت آنها به سمت فعالیت های حرفه ای استفاده شود.

حسینی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز رویکرد آموزش و پرورش بر تقویت ورزش همگانی و ایجاد سبک زندگی سالم در میان دانش آموزان است، چراکه مسیر داشتن جامعه ای سالم و تندرست باید از مدرسه آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی دانش آموزان مستعد، ایجاد انگیزه و فراهم کردن امکانات و بستر مناسب برای فعالیت آنان می تواند زمینه حضور دانش آموزان استان در رقابت های ملی و بین المللی را فراهم کند.

تأکید بر توجه همزمان به آموزش و سلامت دانش آموزان

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان نیز با اشاره به جایگاه نظام تعلیم و تربیت در جامعه اظهار کرد: مدرسه تنها محل انتقال دانش و آموزش های علمی نیست، بلکه یکی از مهم ترین کانون های تربیت شخصیت و شکل گیری سلامت جسمی و روانی نسل آینده است.

سرکوت نجفی افزود: توجه به فعالیت های ورزشی و تربیتی در کنار آموزش های علمی، نقش مهمی در فرآیند تربیت دانش آموزان دارد و باید این ابعاد در برنامه های مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی بر اهمیت ایجاد محیطی بانشاط در مدارس تأکید کرد و گفت: فراهم کردن امکانات مناسب ورزشی و بهداشتی می تواند به افزایش نشاط دانش آموزان، ارتقای سلامت آنان و شکل گیری نسلی پویا و توانمند کمک کند.