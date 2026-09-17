رونمایی از سردیس دکتر خسرو خسروی کردستانی در تفرجگاه خضر زنده سنندج

سرویس کردستان - سردیس دکتر خسرو خسروی کردستانی، پزشک خوشنام و مردمی سنندج، با حضور غریب سجادی فرماندار سنندج و جمعی از شهروندان و علاقه مندان در تفرجگاه خضر زنده سنندج رونمایی شد.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در این آیین با اشاره به حضور پرشور شهروندان سنندجی در مراسم تجلیل از این پزشک فرهیخته، اظهار کرد: استقبال مردم از چنین برنامه ای نشان دهنده فرهنگ والای مردم سنندج و روحیه قدرشناسی آنان از انسان هایی است که با رفتار، گفتار و منش خود به الگویی ماندگار برای جامعه تبدیل شده اند.

وی افزود: دکتر خسرو خسروی از پزشکان خوشنام و مردمی سنندجی ست که در مسیر خدمت به مردم و درمان بیماران، همواره با احساس مسئولیت و دلسوزی عمل کرد و خدمت به همشهریان خود را برگزید.

فرماندار سنندج ادامه داد: دکتر خسروی می توانست زندگی و فعالیت حرفه ای خود را در آمریکا ادامه دهد، اما انتخاب کرد در کنار مردم شهر و دیار خود بماند و دانش و توانایی پزشکی خود را در خدمت همشهریانش قرار دهد.

سجادی با تأکید بر ضرورت معرفی چنین شخصیت هایی به نسل جوان گفت: جامعه ما به الگوهایی از جنس دکتر خسروی نیاز دارد؛ افرادی که نشان می دهند موفقیت حرفه ای زمانی ارزشمندتر می شود که با مسئولیت اجتماعی، مردم داری و خدمت به جامعه همراه باشد.

وی بیان کرد: همه ما وظیفه داریم قدردان سرمایه های انسانی این دیار باشیم؛ چرا که کردستان و شهر سنندج از ظرفیت های ارزشمند انسانی برخوردار است و هر یک از این چهره ها می توانند نقشی ماندگار در توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه ایفا کنند.

فرماندار سنندج همچنین حضور گسترده شهروندان در این آیین را نشانه ای از جایگاه شخصیت های خدمتگزار در میان مردم دانست و افزود: تجلیل از چهره هایی همچون دکتر خسرو خسروی در حقیقت تجلیل از فرهنگ خدمت، اخلاق حرفه ای و سرمایه های انسانی سنندج است و می تواند برای جوانان، به ویژه نسل جدید پزشکان و متخصصان، الهام بخش باشد.