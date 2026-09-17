پیشوا هورامانی: سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق باید ۱۴ درصد باشد

سخنگوی دولت اقلیم کردستان اعلام کرد سهم واقعی اقلیم کردستان از بودجه عمومی فدرال عراق باید ۱۴ درصد باشد و دولت اقلیم، سهم ۱۲.۶۷ درصدی را که برای اقلیم در نظر گرفته شده است، رد می‌کند.

به گزارش کردپرس، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، در یک کنفرانس خبری درباره نتایج جلسه شورای وزیران گفت سهم واقعی اقلیم کردستان از بودجه عمومی فدرال عراق باید ۱۴ درصد باشد، نه ۱۲.۶۷ درصد.

هورامانی اظهار کرد: «سهم واقعی اقلیم کردستان از بودجه عمومی فدرال باید ۱۴ درصد باشد و رقم ۱۲.۶۷ درصد با نتایج سرشماری انجام‌شده از سوی بغداد مغایرت دارد؛ بنابراین آن را به‌طور کامل رد می‌کنیم و خواستار دعوت از وزیر برنامه‌ریزی عراق به پارلمان برای توضیح درباره این موضوع هستیم.»

سخنگوی دولت اقلیم کردستان همچنین بر ضرورت تضمین پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از محل بودجه فدرال تأکید کرد و گفت موضوع حقوق کارکنان باید از اختلافات سیاسی جدا شود.

وی در ادامه اعلام کرد بیش از یک میلیون حقوق‌بگیر اقلیم کردستان از طریق طرح «حساب من» حقوق خود را دریافت می‌کنند و دوره انتظارهای طولانی برای دریافت حقوق به پایان رسیده است.

هورامانی درباره روند تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان نیز گفت مسرور بارزانی و قباد طالبانی درباره تشکیل دولت با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند و میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان «نزدیکی بسیار خوبی» ایجاد شده و زمینه مناسبی برای تشکیل دولت فراهم شده است.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان همچنین درباره مشکل کمبود بنزین گفت هیئت دولت اقلیم در بغداد درخواست افزایش ۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز را برای حل این مشکل موقت مطرح خواهد کرد.

هورامانی در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیم شورای وزیران درباره کارکنان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی اشاره کرد و گفت بر اساس این تصمیم، امکان جایگزینی افرادی که با درآمد داخلی در این وزارتخانه‌ها استخدام شده و از کار خود کناره‌گیری کرده‌اند، با افراد دیگر فراهم شده است.