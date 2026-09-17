اولین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار قروه برگزار شد

سرویس کردستان - نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار شهرستان قروه با تأکید بر تقویت هماهنگی دستگاه های متولی، مقابله با تخلفات اقتصادی و افزایش اثربخشی نظارت ها برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در این نشست گفت: در نیمه نخست امسال ۲۳۱ پرونده از سوی دستگاه های نظارتی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه ارسال شده است.

حسین رحیمیان افزود: گشت های نظارتی تعزیرات حکومتی همچنان در سطح استان و شهرستان ها فعال هستند و کنترل قیمت ها، مقابله با کم فروشی و جلوگیری از گران فروشی را دنبال می کنند.

وی با انتقاد از برخی کاستی ها در روند نظارت بر بازار، اظهار کرد: دستگاه های مسئول باید نسبت به وظایف قانونی خود مسئولیت پذیر باشند و در صورت وجود ضعف در فرآیند نظارت، برای اصلاح آن اقدام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تأکید کرد: نظارت بر بازار زمانی اثربخش است که نتیجه آن برای مردم ملموس باشد و دستگاه های متولی باید وظایف خود را به موقع و به شکل مؤثر انجام دهند.

رحیمیان هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار را ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی، جلوگیری از موازی کاری و افزایش اثربخشی اقدامات عنوان کرد و ادامه داد: همه دستگاه های مسئول باید در این فرآیند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی موظفند خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار را تأمین کنند و در صورت عدم همکاری، موضوع از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری قانونی خواهد شد.

فرماندار قروه نیز در این نشست، بیان کرد: اجرای دقیق قوانین و نظارت مستمر بر بازار از مهم ترین وظایف دستگاه های مسئول است و همکاری میان دستگاه ها می تواند به حمایت از حقوق مردم و پیشگیری از تخلفات اقتصادی کمک کند.

مرتضی جوانمردی گفت: هماهنگی بیشتر دستگاه های نظارتی باید به تسهیل روند کنترل بازار و رسیدگی به تخلفات منجر شود.

دادستان قروه نیز اظهار کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری با مجموعه های نظارتی را دارد و با تخلفات اقتصادی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

علی شاماری افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و مؤثر دستگاه های نظارتی حمایت می کند.

در ابتدای این نشست، یاد و خاطره مرحوم محمد ضیایی، از کارکنان اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه که به تازگی درگذشته بود، گرامی داشته شد.

در پایان این جلسه نیز دانش کریمی به عنوان رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه معرفی و منصوب شد.