نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی راه و شهرسازی کردستان وارد مدار می شود

سرویس کردستان - معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی کردستان از احداث پنل خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی با صرف اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال خبرداد و گفت: استقرار نیروگاه خورشیدی پیرو بخشنامه دولت در راستای تکالیف قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اجرا که پس از تکمیل مراحل نصب، اجرای زیرساخت های فنی و انجام آزمایش های نهایی، تا پایان مهر امسال به شبکه سراسری برق متصل و وارد مدار بهره برداری می شود.

به گزارش کرد پرس، محمدرضا اورک بختیاری با اعلام اینکه اداره کل راه و شهرسازی پیشگام طرح نصب پنل خورشیدی درپی مصوبه هیات وزیران و تاکید ریاست جمهوری در بین ادارات دولتی است، اظهار کرد: پیرو این مصوبه ادارات دولتی و دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلف به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی خود از طریق پنل های خورشیدی هستند، که ما با اجرای این بخشنامه در صدر ادارات استان قرار داریم.

وی با اعلام اینکه از طریق این پنل خورشیدی برق مورد نیاز راه و شهرسازی درشرایط اضطرار تامین می شود، افزود: این طرح با هدف ارتقاء استفاده از انرژی های تجدیدپذیر،الگوسازی برای استفاده از انرژی های پاک و کاهش فشار بر شبکه برق اجرایی شده است.

بختیاری نصب مولد خورشیدی در ساختمان های دولتی را اقدامی مثبت، آموزشی و نمادین برای ترویج انرژی های تجدیدپذیر توصیف کرد و اظهار کرد: استفاده از انرژی خورشیدی گام مهمی در جهت کاهش سرعت گرمایش جهانی و حفظ محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه حرکت به سمت انرژی های سبز و تجدیدپذیر بیش از آنکه یک هزینه باشد، یک سرمایه گذاری با سوددهی بلندمدت و دائمی است، ادامه داد: اجرای این پروژه نشان می دهد که می توان با برنامه ریزی، استفاده از فناوری های نوین و مدیریت بهینه منابع، گام های موثری در کاهش هزینه های انرژی و افزایش پایداری تامین برق برداشت.