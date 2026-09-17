اختصاص سهمیه ارزی ۶۶۰ میلیون دلاری برای ساماندهی مبادلات مرزی مریوان

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی شهرستان مریوان که با حضور فرماندار و جمعی از کارگزاران و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: با ورود به دومین سال اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ارتقای معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان، سهمیه ارزی بالغ بر ۶۶۰ میلیون دلار برای استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس این سهمیه، واردات کالاهای اساسی در اولویت نخست و کالاهای مجاز مصوب کارگروه ماده چهار در اولویت بعدی، از طریق رویه های کولبری و مرزهای استان انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به بررسی مشکلات اجرایی این طرح در یک سال گذشته، افزود: بخشی از مسائل در داخل استان قابل حل است و مدیران دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به پیگیری و رفع آن ها اقدام کنند.

ازهاری ادامه داد: موضوعاتی که نیازمند اصلاح دستورالعمل های ابلاغی باشد نیز پس از جمع بندی، از طریق مراجع ذی ربط به ویژه کارگروه ماده چهار پیگیری خواهد شد تا روند اجرای طرح تسهیل شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی قانون، بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است، یادآور شد: مرزنشینان می توانند به صورت انفرادی یا به شکل تجمیعی و از طریق کارگزاری ها و به نیابت از آنان، نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

معاون استاندار کردستان همچنین از تلاش فرماندار مریوان و دستگاه های اجرایی شهرستان در زمینه تأمین کالاهای اساسی قدردانی کرد و بیان کرد: در شرایط حساس گذشته، بیش از هفت هزار تن کالای اساسی از مرزهای استان، به ویژه مرز باشماق مریوان، وارد شد و بیش از ۱۱ هزار تن کالای اساسی نیز برای سایر استان های کشور از همین مرز ترخیص و تأمین شد.

ازهاری ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری دستگاه های مسئول، موانع اجرایی این طرح کاهش یابد و زمینه استفاده بیشتر مرزنشینان از ظرفیت های قانونی مبادلات مرزی فراهم شود.