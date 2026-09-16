عراق و آلمان بر خروج نیروهای خارجی تا ۳۰ سپتامبر تأکید کردند

نخست‌وزیر عراق و صدراعظم آلمان در نشست خبری مشترک در بغداد، ضمن بررسی همکاری‌های اقتصادی و انرژی، بر خروج نیروهای خارجی از عراق تا ۳۰ سپتامبر، تداوم حمایت نظامی آلمان در صورت درخواست بغداد و رعایت حقوق قانونی اقلیم کردستان تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، نخست‌وزیر عراق و صدراعظم آلمان در نشست خبری مشترکی در بغداد، درباره تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه و همچنین راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی میان دو کشور گفت‌وگو کردند.

در این نشست، دو طرف بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و انرژی تأکید کردند و از امضای قرارداد جدید در حوزه برق و برنامه‌ریزی برای صادرات نفت عراق به اروپا سخن گفتند.

در بخش امنیتی، موضوع خروج نیروهای خارجی از عراق مورد بررسی قرار گرفت و بر خروج تمامی نیروهای خارجی تا ۳۰ سپتامبر تأکید شد. همچنین ادامه کمک‌های نظامی آلمان به عراق در صورت درخواست دولت این کشور مورد بحث قرار گرفت.

نخست‌وزیر عراق همچنین بر جایگاه قانونی اقلیم کردستان و حقوق آن بر اساس قانون اساسی عراق تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، تحولات منطقه‌ای و راه‌های کاهش تنش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت دیپلماسی، میانجی‌گری و حفظ امنیت و حاکمیت آسمان عراق تأکید شد.