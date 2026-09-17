تشکل های کارگری باید در تصمیم سازی های اقتصادی نقش فعال داشته باشند

سرویس کردستان - مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل های کارگری باید از جایگاه صرف مطالبه گری فراتر رفته و به عنوان بازوی مشورتی و تصمیم ساز دولت در فرآیندهای اقتصادی نقش آفرینی کنند.

به گزارش کرد پرس، حمیدرضا پناه در نشست هم اندیشی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور که با حضور اعضای هیات مدیره این کانون و مدیران استانی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: تشکل های کارگری نباید تنها به عنوان ابزاری برای مطالبه گری دیده شوند، بلکه باید به عنوان پل ارتباطی میان جامعه کارگری و دولت در فرآیند تصمیم گیری حضور داشته باشند.

وی افزود: سه جانبه گرایی تنها یک عنوان نیست، بلکه پایه ای برای ایجاد اعتماد و دستیابی به اهداف توسعه ای است و بدون حضور فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی در مذاکرات و تصمیم سازی ها، تحقق اهداف توسعه اقتصادی دشوار خواهد بود.

پناه با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان سرمایه اصلی این تشکل ها هستند، گفت: باید زمینه حضور پررنگ تر آنها در فرآیندهای اقتصادی کشور فراهم شود.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تفاوت شرایط و نیازهای بازار کار در مناطق مختلف کشور، اظهار کرد: برخی حوزه ها با ضعف هایی مواجه هستند و هدف از برگزاری نشست های تخصصی، شناسایی دقیق مشکلات و رسیدن به راهکارهای عملی برای رفع آنهاست.

وی همچنین بر ضرورت توجه تشکل های کارگری به آینده بازار کار تأکید کرد و افزود: با گسترش فناوری و هوش مصنوعی، بسیاری از مشاغل موجود در سال های آینده دستخوش تغییر خواهند شد و تشکل های کارگری به دلیل ارتباط نزدیک با بدنه بازار کار، باید در زمینه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی نقش فعال تری ایفا کنند.

پناه گفت: وظیفه دولت در این حوزه، تنظیم گری و تسهیل گری است و تجربه نشان داده است مناطقی که از تشکل های صنفی فعال و توانمند برخوردارند، ظرفیت بیشتری برای پیشبرد برنامه های توسعه ای دارند.

وی افزود: تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که فعالیت مؤثر این تشکل ها می تواند به بهبود شرایط بازار کار و تقویت روند رشد اقتصادی کمک کند.