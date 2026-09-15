اختلاف مالی به قتل دوست صمیمی در مریوان انجامید

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان مریوان گفت: اختلاف مالی، انگیزه قتل مردی بود که با اعلام فقدانی از سوی خانواده‌اش، راز ناپدید شدن وی در کمتر از ۲۴ ساعت با شناسایی و دستگیری قاتل فاش شد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی یک فرد از سوی یکی از اعضای خانواده وی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان مریوان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، تحقیقات فنی و بررسی سرنخ‌های موجود، به یکی از دوستان صمیمی فرد مفقود مظنون شدند و با هماهنگی مقام قضایی، این فرد دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرد و اختلاف مالی را انگیزه خود از ارتکاب این جنایت عنوان کرد.

نادری بیان کرد: در ادامه تحقیقات و پس از انجام اقدامات قانونی، متهم در جریان بازسازی صحنه جرم که با حضور دادستان و بازپرس ویژه پرونده انجام شد، محل دفن مقتول را در خانه‌باغ شخصی خود به مأموران نشان داد.

وی با اشاره به تکمیل تحقیقات اولیه پرونده، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرای شهرستان معرفی شد.