اختلاف مالی به قتل دوست صمیمی در مریوان انجامید
به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی یک فرد از سوی یکی از اعضای خانواده وی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان مریوان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، تحقیقات فنی و بررسی سرنخهای موجود، به یکی از دوستان صمیمی فرد مفقود مظنون شدند و با هماهنگی مقام قضایی، این فرد دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مریوان ادامه داد: متهم در جریان بازجوییهای فنی و تخصصی پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرد و اختلاف مالی را انگیزه خود از ارتکاب این جنایت عنوان کرد.
نادری بیان کرد: در ادامه تحقیقات و پس از انجام اقدامات قانونی، متهم در جریان بازسازی صحنه جرم که با حضور دادستان و بازپرس ویژه پرونده انجام شد، محل دفن مقتول را در خانهباغ شخصی خود به مأموران نشان داد.
وی با اشاره به تکمیل تحقیقات اولیه پرونده، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرای شهرستان معرفی شد.
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