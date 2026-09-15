الزیدی: کنترل سلاح شرط اساسی برای ساختن یک دولت یکپارچه است
به گزارش کردپرس، الزیدی در یادداشتی در روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» در حاشیه سفر خود به پاریس، گفت دیدار با امانوئل مکرون فرصتی برای بازتعریف روابط بر پایه منافع مشترک است تا عراق بهعنوان یک شریک تأثیرگذار، نه کشوری که به دنبال درخواست و چتر سیاسی باشد، ظاهر شود.
وی همچنین اظهار کرد بحران تنگه هرمز تأثیر مستقیمی بر توان صادرات نفت، فعالیتهای تجاری و درآمدهای عراق گذاشته است.
نخستوزیر عراق تأکید کرد که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد خاک عراق به پایگاهی برای تهدید کشورهای همسایه یا عرصهای برای تسویهحساب میان قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شود.
او همچنین به پروژه راهبردی «جاده توسعه» اشاره کرد که با طول بیش از هزار و ۹۰۰ کیلومتر، خلیج فارس را به اروپا متصل میکند و جایگاه عراق را بهعنوان یک مسیر اصلی تجارت و انرژی تقویت خواهد کرد.
الزیدی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «محدود کردن سلاح از سوی دولت، رویارویی با هیچ طرفی نیست، بلکه شرطی اساسی برای ساختن یک دولت یکپارچه است که در آن مراکز رقیب قدرت و تصمیمگیری وجود نداشته باشد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که عراق در تلاش برای تقویت روابط راهبردی خود با کشورهای اروپایی، بهویژه فرانسه و آلمان، با هدف کاهش تنشهای منطقهای و جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی است.
دیدگاه کاربران