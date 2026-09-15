کشف یک تن مواد مخدر روانگردان توسط هنگ مرزی ارومیه
به گزارش کردپرس، سردار علیاکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب اطلاعاتی درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محمولهای سنگین از مواد مخدر روانگردان از مسیرهای مرزی، مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، این محموله را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند.
او افزود: با هدایت دقیق و اجرای کمین، مرزبانان موفق شدند یک هزار کیلو مخدر روانگردان را کشف و ضبط کنند.
فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیات، تعداد یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
سردار جاویدان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری کامل و اشراف اطلاعاتی، اجازه هیچگونه فعالیتی به قاچاقچیان و شبکههای مافیایی نخواهند داد و با تمام توان از مرزهای کشور حراست میکنند.
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