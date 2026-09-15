کردپرس
کشف یک تن مواد مخدر روان‌گردان توسط هنگ مرزی ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۶:۵۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کشف یک تن مواد مخدر روان‌گردان توسط هنگ مرزی ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده مرزبانی فراجا از کشف یک تن مواد مخدر از نوع روان‌گردان توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب اطلاعاتی درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای سنگین از مواد مخدر روان‌گردان از مسیرهای مرزی، مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، این محموله را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند.

او افزود: با هدایت دقیق و اجرای کمین، مرزبانان موفق شدند یک هزار کیلو مخدر روان‌گردان را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیات، تعداد یک  قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

 سردار جاویدان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری کامل و اشراف اطلاعاتی، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی به قاچاقچیان و شبکه‌های مافیایی نخواهند داد و با تمام توان از مرزهای کشور حراست می‌کنند. 

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