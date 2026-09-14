کردپرس
خیر مریوانی ۱۰ میلیارد تومان به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۲:۵۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

خیر مریوانی ۱۰ میلیارد تومان به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد

سرویس کردستان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان گفت: یکی از خیران نیک اندیش شهرستان مریوان در آستانه بازگشایی مدارس، حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند و ایتام در شهرستان های مریوان و سروآباد اهدا کرد.

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این کمک نیکوکارانه برای تامین کیف، کفش، پوشاک، لوازم التحریر و کمک هزینه تحصیلی ۲ هزار و ۲۲۱ نفر از دانش آموزان ایتام، محسنین و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان های مریوان و سروآباد اختصاص یافته است.

وی افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند برای آغاز سال تحصیلی جدید با آرامش و کاهش دغدغه های مالی خانواده های آنان انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، گفت: مشارکت خیران و مردم در حمایت از نیازمندان، بیانگر ظرفیت بالای استان در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگ نیکوکاری است.

طوسی ادامه داد: کمیته امداد استان کردستان در آستانه بازگشایی مدارس و در قالب پویش تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان با عنوان «آینده ساز باشیم» و همزمان با «جشن عاطفه ها» برای تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت تلاش می کند.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش آموزان نیازمند و جلوگیری از بازماندن آنان از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان از خیران و مردم نیکوکار استان خواست با مشارکت در این پویش، در تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید سهیم شوند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
نقش ادبیات در بیان حقیقت
خبر قبلی
نقش ادبیات در بیان حقیقت
رفع تصرف ۴۸ قطعه از اراضی ملی در کردستان
خبر بعدی
رفع تصرف ۴۸ قطعه از اراضی ملی در کردستان
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.