خیر مریوانی ۱۰ میلیارد تومان به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد

سرویس کردستان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان گفت: یکی از خیران نیک اندیش شهرستان مریوان در آستانه بازگشایی مدارس، حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند و ایتام در شهرستان های مریوان و سروآباد اهدا کرد.

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این کمک نیکوکارانه برای تامین کیف، کفش، پوشاک، لوازم التحریر و کمک هزینه تحصیلی ۲ هزار و ۲۲۱ نفر از دانش آموزان ایتام، محسنین و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان های مریوان و سروآباد اختصاص یافته است.

وی افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند برای آغاز سال تحصیلی جدید با آرامش و کاهش دغدغه های مالی خانواده های آنان انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، گفت: مشارکت خیران و مردم در حمایت از نیازمندان، بیانگر ظرفیت بالای استان در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگ نیکوکاری است.

طوسی ادامه داد: کمیته امداد استان کردستان در آستانه بازگشایی مدارس و در قالب پویش تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان با عنوان «آینده ساز باشیم» و همزمان با «جشن عاطفه ها» برای تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت تلاش می کند.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش آموزان نیازمند و جلوگیری از بازماندن آنان از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان از خیران و مردم نیکوکار استان خواست با مشارکت در این پویش، در تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید سهیم شوند.