خیر مریوانی ۱۰ میلیارد تومان به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد
به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این کمک نیکوکارانه برای تامین کیف، کفش، پوشاک، لوازم التحریر و کمک هزینه تحصیلی ۲ هزار و ۲۲۱ نفر از دانش آموزان ایتام، محسنین و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان های مریوان و سروآباد اختصاص یافته است.
وی افزود: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند برای آغاز سال تحصیلی جدید با آرامش و کاهش دغدغه های مالی خانواده های آنان انجام شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، گفت: مشارکت خیران و مردم در حمایت از نیازمندان، بیانگر ظرفیت بالای استان در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگ نیکوکاری است.
طوسی ادامه داد: کمیته امداد استان کردستان در آستانه بازگشایی مدارس و در قالب پویش تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان با عنوان «آینده ساز باشیم» و همزمان با «جشن عاطفه ها» برای تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت تلاش می کند.
وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش آموزان نیازمند و جلوگیری از بازماندن آنان از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی است.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان از خیران و مردم نیکوکار استان خواست با مشارکت در این پویش، در تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید سهیم شوند.
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